Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a afirmat marți seară, în direct pe B1TV, că ultimii doi ani de guvernare PSD au condus la situația în care România nu mai are „o mulțime de instituții funcționale”, fie că vorbim de procuratură sau Poliție.



Eurodeputatul a făcut această declarație, pe când vorbea despre încercările premierului Viorica Dăncilă de a-și atrage susținători pentru a supraviețui la moțiunea de cenzură de joi. Opoziția reclamase anterior că șefa Guvernului folosește bugetul public pentru a-i mitui pe parlamentarii, care au semnat moțiunea de cenzură, astfel încât aceștia să nu mai voteze joi.



„Sunt banii românilor. Eu sper să nu-i iasă, pentru că fiecare zi cu Viorica Dăncilă este o zi pierdută pentru România și sper ca oamenii să înțeleagă extrem de clar acest lucru. Aici nu este vorba de PNL, PMP, Klaus Iohannis, e vorba de România și de cum poate continua această țară. Cu Viorica Dăncilă nu se poate continua, pentru că România pierde în fiecare oră, în fiecare zi. Modalitatea prin care dânsa dorește să rămână la putere este toxică pentru democrație.



(...) Dânsa dictează cumpărarea de influență. Asta se pedepsește. Se pedepsește în Codul penal ce face dânsa, ce face domnul Arsene Ciorăpel, ce fac baronii PSD, care în acest moment încearcă, cu banii publici, care mai sunt încă disponibili - câți mai sunt în bugetul țării, să oprească o normalitate a votului. Inclusiv primari sau deputați, care reprezintă comunități locale, înțeleg că acest guvern este în momentul acesta depășit. Pur și simplu s-a ars, s-a epuizat. Nu mai are ce să ofere românilor”, a afirmat Rareș Bogdan, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Întrebat cum poate fi explicată pasivitatea autorităților în acest context, ba chiar dacă nu cumva procuratura a încetat să mai funcționeze corespunzător, Rareș Bogdan a răspuns: „Eu cred că nu mai avem o mulțime de instituții. Nu mai avem instituții care funcționează. Vedem ce se întâmplă în Poliție, vedem cum grupările interlope, infracționale au scos capul, și acum nu e vorba de grupările gulerelor albe, vorbim de grupări care amenință securitatea omului de pe stradă, a familiilor noastre”.

