Rareș Bogdan (PNL): „Spun doar un singur cuvânt în cazul lui Orlando Teodorovici - nesimțit” / Numărul 2 din PSD a avut o nouă ieșire grosolană în Parlamentul României (VIDEO)

Eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL și liderul delegației române din PPE, l-a numit „nesimțit” pe Eugen Teodorovici, după ce ministrul demis al Finanțelor a fost protagonistul unui nou derapaj la audierile din Comisia buget, finanțe, unde era intervievat cel care ar trebui să-i preia portofoliul, Florin Cîțu.



„Nu vreau să vă luați amenzi, pentru că am fost unul dintre cei mai amendați jurnaliști de către CNA, dar, cu iertare pentru voi și sper ca cei din CNA să înțeleagă exact cuvântul, spun doar un singur cuvânt în cazul lui Orlando Teodorovici: nesimțit. Nu te porți așa cu un om care va fi ministru al Finanțelor”, a afirmat, marți seară, Rareș Bogdan, în emisiunea „Bună, România” moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.



Declarațiile eurodeputatului PNL vin în contextul în care demnitarii prezenți la audierile din Comisia buget, finanțe din Parlamentul României au fost martorii unui nou derapaj marca Eugen Teodorovici. (Detalii AICI)



Întrebat despre speculațiile potrivit cărora n-ar fi de acord cu lista de miniștri din viitorul Guvern Orban, pentru că titularii propuși pentru preluarea portofoliilor provin mai degrabă din alte regiuni decât Ardeal, Rareș Bogdan a răspuns: „Am văzut și eu. Ce nu înțelege lumea e că, deși eu sunt un ardelean feroce, înainte de a fi ardelean sunt român. Pentru mine faptul că un om e din Caraș, de exemplu cum e prietenul meu Marcel Vela, care vine la Interne, sau un altul Costel Alexe de la Iași, sau un altul de la Focșani, Ionuț Ștefan, n-are nicio importanță.

Sigur că sunt un ardelean, țin mult la această regiune, dar nu există diferențe între ardeleni, dobrogeni, moldoveni, olteni, iar unii îmi spun că sunt născut în Pantelimon, pentru că vorbesc repede și sunt ceva mai nervos, și uneori mai radical, deși sunt născut în inima Ardealului. Deci e o speculație, nu am astfel de chestiuni. Sigur că trebuie să fie oameni foarte buni. În acest Guvern, ce pot să-i reproșez generalului Ciucă? Ce pot să-i reproșez lui Bogdan Aurescu? Ce pot să-i reproșez lui Florin Cîțu, decât că e extrem de bun? Ce pot să-i reproșez lui Marcel Vela?”.



Nu în ultimul rând, Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a precizat că în aceste zile este în plină campanie electorală, atât prin țară, cât și prin statele cu comunități numeroase de români.



„Având în vedere că am venit, așa, joi eram la Strasbourg, vineri la Viena, sâmbătă și duminică la Paris, ieri la București, astăzi la Bolintin, mâine la Caracal și la Slatina, poimâine sunt la Găești și la Titu, și la Târgoviște. De acolo mă duc la Argeș. După Pitești ajung și la Barcelona, și la Madrid”, a adăugat Rareș Bogdan.

