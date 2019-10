Eurodeputatul Rareș Bogdan a avertizat miercuri seară, în direct pe B1TV, că PNL va verifica fiecare plată făcută de PSD în ultima săptămână, pentru că știu exact „ce face fiecare baron și cum vor să dea banii României”, în încercarea de a trece cu bine peste moțiunea de cenzură de joi.



„Îi avertizez, vom lua fiecare plată pe care au făcut-o în ultima săptămână, să nu se joace cu focul pentru că banii României nu sunt banii lor. Știm exact ce face Arsene Ciorăpel, știm exact ce face Bădălău, știm exact ce face Cuc, știm exact ce face fiecare baron, știm exact ce face Paul Stănescu și cum vor să dea banii României. Ce face domnul Ghizdeanu, cu bani din rezerva de stat. Deci nu vor scăpa. Nu vă jucați cu focul, nu folosiți banii țării, pe care i-ați prădat timp de trei ani de zile, pentru a încerca să opriți hemoragia din PSD. Oricum nu veți reuși până la sfârșit și veți ajunge acolo unde vă este locul”, a declarat Rareș Bogdan, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



În acest context, prim-vicepreședintele PNL a vorbit și despre social-democrații care s-au întors la PSD, deși inițial se alăturasera în tabăra celor ce vor să răstoarne Guvernul Dăncilă.



„De la domnul Nasra și domnul Itu nu aveam niciun fel de așteptare. În ceea ce-l privește pe Adrian Dohotaru, el este un activist civic extrem de cunoscut și a avut o activitate extrem de serioasă și în zona mediului, și în alte zone. Părea un om care înțelege bunul mers. Mă mir de această acțiune a dânsului, precum și a altora de acolo. Știți, din păcate sau din fericire, vorbim de un mare gânditor și un om cu o minte luminată. Nicolae Iorga spunea că România nu duce lipsă de talente, în schimb are o mare, mare penurie de caractere. Ceea ce văd eu de aproximativ 48 de ore îmi confirmă spusele lui Nicolae Iorga, că România are mare penurie de caractere. Faptul că se cumpără vieți, se cumpără caractere, se cumpără onoare - dacă o fi existat vreodată în cazul unora, că avem oameni care au semnat moțiunea de cenzură, și nu se prezintă la vot. Unii și-au găsit tot felul de lucruri prin străinătate, alții pe aici”, a adăugat Rareș Bogdan.



Întrebat dacă are informații în acest sens, liderul delegației române din PPE a răspuns: „Da, dar eu astăzi nu vreau să vorbesc, pentru că încă sper că o să aibă gândul cel bun. Eu îi asigur că moțiunea va trece și PNL va face tot ceea ce îi stă în putință și președintele României la fel pentru ca acest Guvern toxic să plece de la Palatul Victoria, pentru că fiecare oră cu acest Guvern este o oră pierdută. Oricâți bani folosește doamna Dăncilă, de parcă i-ar scoate din poșeta proprie sau din borcanele ascunse de baronii PSD, prin pământ sau prin păduri, nu vor reuși să se mențină mult timp la guvernare. În mod normal, vineri trebuie să înceapă consultările la Cotroceni, adică mâine să se termine o perioadă crâncenă, înfiorătoare din istoria postdecembristă”.

