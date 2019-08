Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a reluat ideea potrivit căreia „traseismul politic” este „un adevărat cancer politic al României”, după ce Norica Nicolai, președintele Consiliului Național al ALDE, a denunțat declarația europarlamentarului liberal, prin care acesta solicita introducerea mandatului imperativ în Constituția României.

EA ESTE CEA MAI SEXY FEMEIE DIN ARMATĂ! I-A INNEBUNIT PE TO ȚI ȘI ACUM S-A DEZBRĂCAT PENTRU PREȘEDINTE! (GALERIE FOTO)



„Sustin in continuare ca un adevarat CANCER politic al Romaniei este TRASEISMUL POLITIC. Normal ca nu le convine celor din Alde, sunt un partid format din oameni care au fugit, atunci la constituire dar si ulterior, buna parte dintre senatorii ai deputatii lor au intrat pe listele altor partide in Parlament, din alte 3 partide”, a scris Rareș Bogdan, pe pagina sa de Facebook.

WOW, E SEXY MAMA! ȘI-A FĂCUT DE RÂS BĂIATUL! INCREDIBIL CUM A FOST FILMATĂ! TOȚI BĂRBAȚII POFTESC LA EA! (GALERIE FOTO)



Prim-vicepreședintele PNL a vorbit din nou despre dorința de a introduce așa-zisul mandat imperativ - prevederea potrivit căreia un parlamentar își pierde mandatul în momentul în care părăsește partidul pe listele căruia a fost ales. El afirmase anterior că dorește introducerea acestei prevederi în Constituția României. (Detalii AICI)