Rareș Bogdan (PNL): USR a îmbrățișat retorica PSD și a lui Victor Ponta. Marcel Ciolacu e presat înfiorător de baroni să facă opoziție, dar și-a ales un subiect periculos (VIDEO)

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, consideră că refuzul PSD de a încuviința prelungirea stării de alertă după 15 iunie se bazează pe faptul că „Marcel Ciolacu are o presiune înfiorătoare a baronilor, pentru a face cu adevărat opoziție, și încearcă să facă opoziție, dar pe un subiect periculos. Eurodeputatul a criticat și USR, explicând că „a îmbrățișat” retorica promovată de social-democrați și Victor Ponta, liderul Pro România”. Reamintim că președintele Klaus Iohannis a anunțat că este nevoie de prelungirea stării de alertă după 15 iunie, moment care va fi marcat de o nouă relaxare de restricții.



„Revenind la ce fac domnii Ciolacu, domnul Victor Ponta, cei din USR. Toate aceste recomandări nu le-a făcut Klaus Iohannis pentru că a visat noaptea, le-a făcut după ce s-a consultat cu epidemiologi și cu medici, iar faptul că Raed Arafat, omul pe care Victor Ponta l-a propus chiar prim-ministru, dacă bine îmi amintesc, în urmă cu vreo lună sau două, este cel care le face recomandările. Este principalul artizan și susținător al acestor măsuri, care să fie păstrate. Dacă Raed Arafat era prim-ministru, dacă Klaus Iohannis ar fi cedat și l-ar fi pus prim-ministru atunci când l-au propus Victor Ponta și PSD, ce ar fi făcut? L-ar fi dat jos după modelul Grindeanu sau Tudose? Și-ar fi dat propriul prim-ministru jos? Pentru că recomandările nu vin de la Rareș Bogdan, nici de la Klaus Iohannis, nici de la Florin Roman. Recomandările vin de la domnul Arafat în primul rând, de la domnul Rafila, de la domnul Cercel, de la domnul Musta, de la domnul Tătaru. Ei sunt cei care fac aceste recomandări (...) Eu nu înțeleg jocul domnului Ciolacu, vă spun cu sinceritate, nici al lui Victor Ponta, nici al domnului Tăriceanu, nici al lui Dan Barna și USR”, a declarat Rareș Bogdan, miercuri seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.



Eurodeputatul susține că i se pare „destul de inadecvată și ciudată inclusiv prezența domnului Dan Barna, astăzi, umăr la umăr cu domnul Ciolacu, domnul Tăriceanu și domnul Ponta. (...) În momentul în care Președintele României a anunțat starea de urgență, pe data de 11 martie, gradul de susținere a măsurii a fost de 94%. În momentul în care a continuat starea de urgență cu încă o lună de zile, gradul de susținere a scăzut spre 68%, 66%. După care, în momentul în care am intrat în stare de alertă, din cauza epuizării oamenilor, a stării de nervozitate, a fake news-urilor care au circulat pe Internet și a propagandei Rusiei și Chinei, care a prins într-o anumită parte a societății și la anumiți vectori, a scăzut la 48%. Astăzi, potrivit cercetărilor, undeva între 36% și 40% din populația României susține continuare măsurilor restrictive”.

„Dacă te lipești de PSD și gândești ca PSD, dacă te comporți ca PSD, românii te vor sancționa. Prefer să stau la aceeași masă cu Traian Băsescu, Eugen Tomac și cei din PMP, care se dovedesc de dreapta, să stau la masă cu alții care înțeleg valorile dreptei decât să stau de vorbă cu unii care nu-s nici de dreapta, nici de stângă. Când sunt cu Ciolacu în brațe... eu am crezut că eu accident zoom-ul acela, când au stat de vorbă, dar astăzi când l-am văzut umăr la umăr și cu aceeași retorică împotriva noastră, chiar nu mai înțeleg nimic. Adică întreb tânărul lor electorat dacă e mulțumit să vadă că retorica lui Victor Ponta, retorica lui Marcel Ciolacu, retorica lui Șerban Nicolae, retorica lui Eugen Nicolicea e îmbrățișată, astăzi de USR? E aceeași retorică. Nu e nicio diferență”, a mai afirmat Rareș Bogdan.

