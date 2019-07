Rareș Bogdan: Nimeni nu poate sta în fața unui candidat PNL-USR-PLUS la București. Alegem cine e cel mai bine plasat pentru Primăria Generală. Obligatoriu trei sondaje de la instituții independente (VIDEO)

Nimeni nu poate sta în fața unui candidat PNL-USR-PLUS la București, a declarat Rareș Bogdan, pentru B1 TV. Europarlamentarul liberal a insistat că România are nevoie de o administrație locală sănătoasă, iar la acest rezultat se poate ajunge doar dacă PNL, USR și PLUS lasă orgoliile la o parte și se sprijină în alegerile locale. Bogdan a mai precizat că, în opinia lui, pentru ca PSD să fie învins în București, e nevoie de o colaborare a partidelor de Opoziție, iar candidatul unic la Primăria Capitalei să fie stabilit în urma unor sondaje făcute de institute independente.

