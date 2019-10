Rareș Bogdan: PNL va reintroduce alegerea primarilor în două tururi și va tăia pensiile speciale / Cum vede eurodeputatul Opoziția și jocul lui Ponta (VIDEO)

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a subliniat marți seară, în direct pe B1TV, că partidele din Opoziție acționează în bloc pentru demiterea Guvernului Dăncilă, precum și că este foarte probabil ca diferențele de opinie să apară după plecarea actualului cabinet.



„Cert este că astăzi Opoziția și cei care au votat moțiunea acționează în bloc. Astăzi nu există diferențe de opinie. Sigur, foarte probabil, după vor exista diferențe, poate nu vor conveni anumiți oameni, dar aceasta este o discuție ulterioară”, a afirmat Rareș Bogdan, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Eurodeputatul PNL a evitat să-i răspundă lui Victor Ponta, în condițiile în care liderul Pro România a anunțat că nu este dispus să suțină o guvernare PNL-USR-PMP, ci mai degrabă ar prefera să construiască o nouă majoritate alături de un PSD fără actuala conducere.



„Chiar dacă sunt la Bruxelles, urmăresc tot ce se întâmplă în țară. Vă spun că, cu tot respectul pentru dvs. și pentru faptul că faceți deja o proiecție pentru ce se va întâmpla, părerea mea este să vedem că trece moțiunea, pentru că imediat după ce Guvernul Dăncilă nu va mai fi în poziția de a avea toată forța unui guvern cu majoritate parlamentară, lucrurile se vor schimba în mod radical. Astăzi, sigur, am văzut declarații din mai multe puncte, nu sunt îngrijorat de acest lucru.



Poate urmărește (n.r. - Victor Ponta) să construiască o majoritate ulterior căderii Guvernului Dăncilă, o majoritate construită în jurul domniei sale sau a unuia dintre candidații pe care i-ar propune. Am auzit zvonuri de acest gen”, a adăugat Rareș Bogdan.



Nu în ultimul rând, Rareș Bogdan a precizat că el, dar și colegii săi sunt pregătiți să intre la guvernare, pentru că știu exact „ce au de făcut”. Printre măsurile enumerate de prim-vicepreședintele PNL se numără reintroducerea celor două tururi de scrutin pentru alegerea primarilor și tăierea pensiilor speciale.



„Mie nu mi-e teamă de provocarea guvernării. Sunt convins că marea majoritate a colegilor mei nu se tem de acest lucru. Știm exact ce avem de făcut și vom începe cu un audit extrem de serios pentru a vedea, de asemenea, performanțele unor oameni angajați în ultimii trei ani de zile. Vom muta pe alegeri în două tururi de scrutin. Vom face acest lucru chiar prin asumare în Parlament dacă nu găsim altă formulă. Nu vom sta departe de subiectele pe care le-am enunțat: tăierea pensiilor speciale”, a mai declarat Rareș Bogdan.

