Rareș Bogdan (PNL): Vom câștiga alegerile și vom guverna România împreună cu PMP și USR. Noi sperăm la o prezență la vot care să se apropie de 40% (VIDEO)

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL, a declarat marți seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că potrivit sondajelor consultate de liberali, prezența la vot la alegerile din 6 decembrie s-ar apropia de 40%. ”Noi vom câștiga aceste alegeri și vom guverna România împreună cu PMP și USR”, a dat asigurări Rareș Bogdan, precizând că patru ani de opoziție ar putea fi benefici pentru PSD pentru că partidul ar avea ocazia să se reformeze în această perioadă.

”Astăzi, prezența la vot e între 35% și 37%, pe sondaje. Noi sperăm la o prezență la vot care să se apropie de 40%. Fiecare vot în plus aduce un avantaj PNL”, a declarat eurodeputatul liberal.

La remarca potrivit căreia la parlamentarele din 2016, prezența la vot a fost de 37% în contextul în care atunci România nu se confrunta cu o pandemie, Rareș Bogdan a precizat: „În 2016 a fost o oarecare letargie a partidelor, a fost un galop de sănătate a partidului condus de domnul Dragnea. Nu mă întrebați de ce pentru că mi-e greu să înțeleg, dar după ce au făcut în 2017 și-au aruncat la coșul de gunoi toată încrederea pe care au câștigat-o, iar cu domnul Rafila, domnul Cercel și cu domnul Dâncu, care sunt oameni cu o altă imagine, nu reușesc să spele păcatele de atunci. Eu cred că le va face bine patru ani în opoziție, se vor reforma, vor veni cu un partid puternic și o să-l batem și peste patru ani, dar măcar vor veni cu altă imagine”.

„Noi vom câștiga aceste alegeri și vom guverna România împreună cu PMP și cu colegii de la USR în următorii patru ani, în care dumneavoastră veți trebui să faceți o opoziție constructivă”, a mai spus Rareș Bogdan, adresându-i-se social-deocratului Radu Oprea, prezent în platoul emisiunii.

Pe de altă parte, deputatul PMP Robert Turcescu, aflat de asemenea în studio, a susținut că partidul din care face parte nu vrea să intre la guvernare într-o formulă din care să facă parte și cei de la USR.

”Nici noi nu vrem cu USR-iștii. Eu, unul, îmi asum să spun povestea asta. Nu vrem din nenumărate motive, să nu credeți că este vreo bucurie. Dacă ar fi pentru această țară un guvern care să aducă dezvoltare în următorii ani, acela ar trebui să fie un guvern PNL-PMP. Să sperăm că scorul la aceste alegeri ar putea da și o astfel de variantă”, a spus Turcescu, acuzându-i pe USR-iști că nu au dorit să intre la guvernare în ultimul an pentru că ”au încercat să-și prezerve un scor electoral”.

