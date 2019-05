Rareș Bogdan (PNL): Am votat pentru o Românie europeană, care nu e dominată de infractori, de hoție și de corupție (VIDEO)

Am votat pentru o Românie europeană, pentru o Românie care nu e dominată de infractori, care nu e dominată de hoție, de corupție, a declarat Rareș Bogdan, candidat PNL la europarlamentare, după ce și-a exercitat acest drept.

”Am votat pentru viitorul copiilor acestei țări, pentru liniștea bunicilor și a părinților noștri. Mă deranjează foarte mult cum merg lucrurile în România și am votat pentru o schimbare.

România e o țară a oamenilor cinstiți, civilizați, muncitori și vreau ca ei să aibă câștig de cauză.

Am votat pentru o Românie europeană, care să rămână unde-i e locul, pentru o Românie care nu e dominată de infractori, care nu e dominată de hoție de corupție.

Am votat pentru o Românie care să se ridice acolo unde a fost odată.

Sunt absolut convins că românii au înțeles că doar cei care votează contează și vor vota într-un număr foarte mare”, a declarat Rareș Bogdan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.