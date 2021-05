Rareș Bogdan: PNRR nu rezolvă toate problemele țării. Va fi gata luni ca să fie depus / Fără Europa, în această perioadă, pentru România era imposibil să reziste (VIDEO)

Eurodeputatul Rareș Bogdan, liderul delegației române din PPE, spune că Planul Național de Redresare și Reziliență „va fi gata luni ca să fie depus” la Comisia Europeană. La „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, miercuri seară, prim-vicepreședintele PNL s-a arătat convins că, ulterior depunerii, detaliile din PNRR vor fi prezentate de premierul Florin Cîțu și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea.

