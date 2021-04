Rareș Bogdan: Politizarea DSP-urilor, a spitalelor a afectat serios procesul medical / Dacă lucrurile vor arăta rău, nu-i putem reproșa lui Cîțu ceva ce ar trebui, totuși, să fie preluat de partea medicală mai puternic (VIDEO)

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a declarat duminică seară, pentru B1 TV, că de când a izbucnit pandemia de coronavirus „s-a văzut clar că politizarea făcută la nivelul DSP-urilor, a spitalelor a afectat serios procesul medical”. Bogdan a insistat apoi că rolul Cabinetului Cîțu tocmai acesta este - de a reforma și de a demonstra că se poate guverna altfel decât cum a făcut-o PSD-ul.

Întrebat despre o eventuală demisie a premierului Florin Cîțu în cazul în care țintele de vaccinare anunțate de acesta nu vor fi atinse, Bogdan a răspuns: „Dacă lucrurile vor arăta rău, nu putem să-i reproșăm lui Cîțu o chestiune care ar trebui, totuși, să fie preluată și de partea medicală ceva mai puternic”.

Declarațiile au fost făcute în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.