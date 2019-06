Rareș Bogdan, candidatul de pe primul loc al listei cu care PNL a câștigat alegerile europarlamentare, a respins zvonurile privind posibila numire a sa ca premier în cazul în care trece moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă.

"Asta cu premier, nu! Noi avem un premier, pe Ludovic Orban, eu sunt europarlamentar și așa rămân, alături de colegii mei, îi voi susține cu tot ce pot. (...) Ludovic Orban este premierul desemnat de PNL, de forurile de conducere. Eu sunt un om care îmi cunosc bine lungimea nasului, sunt un om care are simțul măsurii. Am intrat acum 3 luni în politică, știu să gestionez foarte bine fiecare pas", a afirmat Rareș Bogdan, în direct pe B1TV.

Cât despre funcția de președinte PNL, Rareș Bogdan a subliniat că nu se problema unei asemenea intenții acum.

"Nu îmi doresc și nu e cazul, sunt oameni cu mare experiență, e anormal să fiu președintele PNL acum. Avem un președinte, a câștigat alegerile, este anormală discuția, Ludovic Orban a dus PNL la un scor istoric 27%. E anormal ca acum să apară astfel de discuții. (...) Nici nu gândesc, nici nu am vreo intenție de genul ăsta", a subliniat Rareș Bogdan.

La fel, europarlamentarul liberal a afirmat că nu vrea nici să candideze în 2020 pentru Primăria Capitalei.

"Chestiunea exprimată de Primăria Capitalei am exprimat-o foarte clar, eu cred că Gabriela Firea e un dezastru, să anunți așa nonșalant că Primăria Capitalei a intrat în faliment mi se pare o chestiune absolut incredibilă, înseamnă că managementul tău a fost defectuos. Nu! Eu sunt europarlamentar și îmi voi face foarte bine treaba", a arătat Rareș Bogdan.

