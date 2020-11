Rareș Bogdan: Preocuparea românilor este într-o proporție covârșitoare legată de pandemie, că-și pierd locul de muncă și nu de penibilitatea de dezbatere din Parlamentul României

Rareș Bogdan a vorbit, luni seară, în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1 Tv despre fricile românilor, în plină pandemie, în comparație cu dezbaterile care au loc în Parlament, în acestă perioadă, cu privire la buget și la impozite.

Europarlamentarul a declarat că politicinii ar trebui să se concentreze mai multe pe problemele arzătoare, cum ar fi infectarea cu COVID și prăbușirea economică.

"Având în vedere că situația României este una la fel ca a multor țări europene, extrem de dificilă din punct de vedere al infectării. Noi trebuie să discutăm astăzi de măsuri de relansare economică și de stopare a pandemiei... Românii așteaptă altceva de la ei și se vede asta in cercetările sociologice la care mă uit odată la trei zile. Preocuparea românilor, indiferent că îl votează pe Tomac, pe Zamfir, Orban sau Hunor, este într-o proporție covârșitoare legata de pandemie, de gestionarea pandemiei de frica de infectare de frica de a aduce boala acasă, de frica ca nu exista un tratament pe deplin acceptat. De asemenea, exista o altă frică în rândul românilor frica că-și pierd locul de muncă, că le moare afacerea, că nu-și mai pot plăti creditele, că nu mai au ce să mănânce. Astea sunt fricile românilor și nu penibilitatea de dezbatere din Parlamentul României. Ce-am văzut eu astăzi a fost paralele cu realitatea din România. A fost o penibilitate de dezbatere care nu a fost pe placul românilor", a declarat Rareș Bogdan.

