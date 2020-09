Rareș Bogdan: Președinții de CJ de la UDMR și PSD au trăit într-o altă Românie și au ținut lumea în captivitatea sărăciei / Vom câștiga această campanie, e un moment astral pentru PNL (VIDEO)

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, susține că „PSD nu e în stare să vină cu proiecte serioase”. Eurodeputatul este de părere că, dacă ar fi vrut cu adevărat să mărească pensiile sau veniturile oamenilor, social-democrații „puteau să o facă, că au fost șapte ani la guvernare”.

„Noi suntem responsabili și s-a dovedit că suntem extrem de responsabili, și am făcut eforturi fantastice după cinci luni de criză, și am reușit să dăm 14%, care este cea mai mare creștere de pensie care a avut loc o dată, printr-o singură măsură, în 30 de ani. Mai mare și ca cea dată tot de un guvern liberal, condus atunci de Tăriceanu, nu se transformase încă în liberal roșu și după care în socialist direct, în 2006. PSD nu e în stare să vină cu proiecte serioase și am văzut asta în toată țara, deja am fost în 15 județe. Pur și simplu propun tot felul de chestiuni, fără să se uite în buget, fără să se uite pe echilibrul bugetar, iar aici eu le spun un singur lucru – dacă ar fi dorit să mărească pensiile oamenilor sau veniturile, puteau să o facă, că au fost șapte ani la guvernare. Șapte ani au guvernat România singuri, fără să îi deranjeze nimeni. Noi n-am fost la guvernare. De șapte ani de zile, ne-am uitat cum guvernează ei și am încercat să îi trimitem acasă, și am reușit în cele din urmă”, a spus eurodeputatul, marți seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Prim-vicepreședintele PNL susține că Marcel Ciolacu „nu e în stare să vină cu un proiect de Doamne, ajută!”. Totodată, el l-a acuzat pe președintele PSD că „păstorește în continuare 28 de baroni roșii care n-au reușit să aducă fonduri europene, unii dintre ei au adus 1,3 milioane de euro, în timp ce președinții de consilii județene liberali au adus 400, 500, 600, 700 de milioane”.

„E tragic. Să vedeți cum președinții de consilii județene UDMR, patru la număr, respectiv PSD au trăit într-o altă Românie și au ținut lumea în captivitatea sărăciei, pentru că nu au fost în stare sau nu au dorit să aducă bani europeni și să ridice nivelul de trai”, a adăugat Rareș Bogdan.

„E un moment astral pentru PNL”, crede liberalul

El este de părere că, în urma alegerilor locale, PNL va ajunge „la peste 1.500 de primării”.

„Eu vă spun din start. Am spus-o și nu vreau să îi demobilizez, vreau să îi mobilizez pe colegii mei. Mă uit la ei și le spun – e un moment astral pentru PNL, e un moment în care PNL a câștigat două rânduri de alegeri, am câștigat și referendumul inițiat de Președinte, vom câștiga această campanie electorală. Noi avem șapte președinți de consilii județene – vom obține peste 20 de președinți de consilii județene și vom câștiga, vom lua un scor între 35 și 40 în funcție de prezență și mobilizare – la sută – deci cine își închipuie că PNL va avea vreo problemă la aceste alegeri... De la 1.100 de primării vom ajunge la peste 1.500 de primării. Partidul este extrem de mobilizat, oamenii sunt mobilizați", a mai spus Rareș Bogdan.