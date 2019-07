Rareș Bogdan: Dăncilă ar trebui să urmeze încă o dată școala liceală, înainte de a candida la prezidențiale

Rareș Bogdan a declarat că Viorica Dăncilă, înainte de a candida la alegerile prezidențiale, ar trebui să urmeze încă o dată școala liceală. În opinia europarlamentarului PNL, ar fi rușinos pentru alegătorii de stânga să o aleagă pe Dăncilă.

”Probabil vor miza pe premierul Viorica Dăncilă, iar estimarea mea este că nu va reuși să obțină un scor mai mare de 20%. Eu nu cred că va intra în turul doi doamna Dăncilă, ar fi rușinos pentru alegătorii din partea stângă să o aleagă pe doamna Dăncilă. Doamna Dăncilă, înainte de a candida, cu tot respectul și decența pe care o am, cred că înainte de a candida, ar trebui să urmeze încă o dată școala liceală”, a declarat Rareș Bogdan, la RFI.

Bogdan a mai spus că își dorește ca în turul al doilea al prezidențialelor să ajungă Iohannis și Barna, pentru că asta ar arăta eșecul major al stângii politice. Liberalul este convins că Iohannis va câștiga "la pas" acest scrutin: ”Eu îmi doresc în turul doi o bătălie dreapta-dreapta, pentru că asta arată un eșec major al stângii, în ultimii aproape trei ani de zile, în momentul alegerilor prezidențiale. Eu nu am emoții. Cred că președintele Klaus Iohannis va câștiga la pas, pentru că are și experiența necesară, și recunoașterea internațională, este un om extrem de echilibrat, rațional, care a putut dovedi că în momente cheie se implică și poate opri un tăvălug roșu, care părea de neoprit în urmă cu un an de zile. Sigur, în fața unui candidat al dreptei, al celor din Alianța 2020, probabil domnul președinte Klaus Iohannis nu va obține 75% în turul doi, va obține doar 65-70%, dar oricum va fi un scor mai mare decât în urmă cu cinci ani de zile”.