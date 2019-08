Rareș Bogdan: Dacă este reales, președintele Iohannis va putea constitui o nouă majoritate. Am putea avea anticipate chiar după 14 februarie / Ce măsură vrea prim-vicepreședintele PNL în Constituție (VIDEO)

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, este încrezător că dacă președintele Iohannis va fi reales pentru un nou mandat, șeful statului va putea constitui o nouă majoritate parlamentară și, implicit, un nou Guvern. În această situație se poate ajunge fie prin alegeri la termen, fie prin anticipate.



„Eu cred că noi, cei din PNL, care am avut un scor excepțional la alegerile europarlamentare - cel mai bun scor din ultimii 83 de ani al acestui partid - putem, dacă stăm în spatele președintelui și-l sprijinim pentru câștigarea celui de-al doilea mandat, să ajungem la alegerile locale. Să ne creștem numărul de primari, de la 1.082 la 1.500, 1.600, și numărul de aleși locali de la 13.000, la 20-22.000.

Noi putem să facem acest lucru, pentru ca la alegerile generale de anul viitor, dacă vom respecta glasul rațiunii și voința poporului, și nu vom face stânga dreapta, și vom sta pe drumul drept, cum e săgeata noastră, atunci putem ajunge la un 35%.

Domnul președinte va putea avea posibilitatea, ca în jurul PNL, cu alte forțe ale dreptei, să poată constitui o majoritate cu care să treacă la reformarea statului român.”, a spus Rareș Bogdan, în cadrul emisiunii moderate de Tudor Mușat.



Întrebat dacă PNL vizează o schimbare a Guvernului la termen, dată fiind dificultatea procedurală prin care se ajunge la alegeri anticipate, Bogdan a răspuns: „Știți foarte bine că nu e imposibil. E imposibil până la alegerile prezidențiale, dar la trei luni de la alegerile prezidențiale, conform Constituției, undeva după 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților, este foarte posibil. Sigur, trebuie să cadă două Guverne în Parlament. Deja cei care stau astăzi cu dinții agățați de mandate, s-ar putea să nu mai stea chiar la fel. Gândiți-vă că pentru oamenii aceștia este din ce în ce mai complicat să meargă într-o piață sau pe stradă, pentru că au avut 50% și au creat atât de multă dezamăgire, frustrare, chiar ură din păcate cetățenilor aceștei țări, încât șansa ca ei să-și revină este din ce în ce mai mică



Europarlamentarul susține că modernizarea României se află în ADN-ul PNL, partid cu o istorie de 144 de ani, care a fost protagonistul unor reforme uriașe prin care a trecut statul român.

„Noi suntem un partid cu o istorie de 144 de ani. Suntem partidul care a modernizat România, care am adus contractul colectiv de muncă în această țară. O guvernare liberală, care a construit și a participat la modernizarea României. Avem în ADN-ul nostru modernizarea acestei țări și am participat la momente astrale. Noi avem obligația să nu ne dezamăgim nici electoratul, nici activul de partid.

Avem 240.000 de membri, care s-au mișcat în campanie extraordinar. Eu și colegii mei suntem obligați în fața celor care au rezistat în fața amenințărilor, în fața tracasărilor, în fața șantajelor ordinare făcute de către cei din PSD, să nu-i primim, să ne ferecăm ușile și să le spunem nu”, a afirmat Rareș Bogdan, în același context.



Nu în ultimul rând, prim-vicepreședintele PNL a subliniat că el militează pentru introducerea în Constituție a așa-zisului „mandat imperativ”, care stipulează că, odată ce un parlamentar schimbă sau părăsește partidul în cadrul căruia a fost ales, acesta este exclus din Parlament.



„Eu sunt unul dintre oamenii care militează pentru introducerea în Constituție, că nu se poate altfel, iar Pârvulescu o poate explica mult mai bine decât mine sau doamna Miroiu, avem nevoie de mandatul imperativ. Nu doar la deputați și senatori. În momentul în care schimbi partidul sau părăsești partidul, îți pierzi mandatul pe care l-ai primit de la cetățeni. Asta înseamnă modificarea Constituției, e complicat.



Nu voi fi niciodată de acord. Oamenii aceia, care au fost umiliți, care au fost amenințați, mai mult decât în București, în țară, de către baroni PSD, primari PSD, deputați PSD, care acum un an, doi se credeau Dumnezeii României, nu merită să fie umiliți de către cei care i-au umilit, iar noi să-i acceptăm pe aceștia în partid. Mă voi opune total primirii oricărui primar de sector, oricărui primar din România care a candidat pe listele PSD, care a participat la susținerea ororilor Guvernelor Dragnea în PNL.



Știți cum a făcut Ulise? Ulise s-a legat de catarg ca să reziste. Acest lucru trebuie să facem noi. Să ne legăm de catarge, adică de ceea ce înseamnă demnitate”, a spus Rareș Bogdan.



Întrebat dacă membrii mai vechi din PNL ar putea împiedica această lege anti-permutări parlamentare, Rareș Bogdan a răspuns: „Cei mai vechi au cam eșuat, ca să fie lucrurile clare. Cei care zic că trebuie să îi primească, să își vadă de treaba lor. Lumea se schimbă. Să se uite ce s-a întâmplat în Italia, unde Salvini astăzi are 50%. Nu exista acum opt ani partidul acesta (n.r. - Liga). Avea 6,8% acum cinci ani. Se bate cu Mișcarea 5 Stele care are 30%”.

Rareș Bogdan n-a uitat nici de Călin-Popescu Tăriceanu, pe fondul speculațiilor că acesta amenință PSD cu ieșirea de la guvernare, în speranța că va deveni candidat unic al coaliției.



Tăriceanu stă pe 4%. Când ai 4% și-ți închipui că ai 14% sau 40% înseamnă că visezi frumos sau bei ceaiuri tari - ca să nu spun espresso prea scurte.

