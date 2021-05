Rareș Bogdan: Primii bani din PNRR vor ajunge în România undeva spre sfârșit de septembrie. Vor fi 3,7 miliarde / Dacă nu suntem în stare să respectăm cele asumate, Comisia Europeană va suspenda plățile (VIDEO)

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a declarat sâmbătă, pentru B1 TV, că primii bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) vor ajunge în România undeva la finele lunii septembrie. Vor fi circa 3,7 miliarde. Bogdan a vorbit despre cele mai importante proiecte de infrastructură din PNRR și a insistat că obligațiile asumate trebuie respectate, altfel Comisia Europeană va suspenda plățile.

Declarațiile au fost făcute în emisiunea ”Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

