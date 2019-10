Rareș Bogdan, despre noile propuneri de comisar european: ”Dăncilă face țăndări imaginea României! Sunt propuneri făcute în bătaie de joc!!!”

Reacție dură a europarlamentarului PNL Rareș Bogdan, după ce premierul Viorica Dăncilă i-a propus pe Dan Nica și Gabriela Ciot pentru funcția de comisar european pentru Transporturi.

Într-o postare pe Facebook, Rareș Bogdan o acuză pe șefa PSD că ”face țăndări imaginea României” pentru ”a doua oară în 10 zile”.

BOMBĂ MONDENĂ! MĂDĂLINA GHENEA, PE FELIE CU CELEBRUL MILIONAR! I-A PUS MÂNA PE... (GALERIE FOTO)

„Dăncilă face țăndări imaginea României. A doua oară în 10 zile. Oare chiar nu e PSD în stare să găsească un om mai presus de orice bănuială? Nu mai are partidul de guvernământ niciun om care corespunde exigențelor unui asemenea post? Sunt propuneri făcute în bătaie de joc!!! Sau urmăresc să se victimizeze? Să acuze UE că are ceva cu România? Țineți minte când vă spuneam, în august, că Nica și Plumb nu sunt doriți? Și nu pentru că are cineva ceva cu România, dar nu poți trimite lupul paznic la stână!! Sunt români care lucrează la Parlamentul European în diverse funcții și mă opresc să-mi spună că Dăncilă își bate joc de un întreg popor! Dar probabil premierul va miza în continuare, ca Dragnea, pe cartea victimizării parșive. Numai că mentorului ei nu i-a fost de folos! Oamenii nu sunt proști! Doamne, femeia asta este ceva...”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.