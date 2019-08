Rareş Bogdan, la protestul din Piaţa Victoriei: "PSD guvernează, Guvernul e a lor şi sfidează, îşi bat joc de România şi calcă în picioare dorinţele oamenilor" (VIDEO)

Prezent în mini studio-ul B1TV din Piaţa Victoriei, Rareş Bogdan, proaspăt ales prim-vicepreşedinte al PNL, a subliniat că în ciuda faptului că PSD este slăbit acum nu trebuie uitat tot ce au făcut în ultimii 2 ani şi jumătate şi cum au coordonat violenţe de la mitingul diasporei din 10 august.

"De 2 ani şi jumătate, PSD a călărit România. Faptul că astăzi sunt slăbiţi, faptul că nu mai sunt cei de acum 2 ani şi jumătate când noi protestam tot aici, 200.000 de oameni, nu înseamnă că PSD a dispărut, a plecat. PSD guvernează, Guvernul e a lor şi sfidează, îşi bat joc de România şi calcă în picioare dorinţele oamenilor. Lucrurile astea nu pot fi uitate.

Uitaţi-vă ce oameni frumoşi, cât de civilizaţi sunt. Aşa a fost şi în urmă cu un an de zile, numai că atunci jandarmii coordonaţi politic au acţionat într-un mod incalificabil împotriva cetăţenilor obşinuiţi", a afirmat Rareş Bogdan pentru B1TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.