Rareș Bogdan: Presa e sub asalt și va fi sub asalt. Cea care nu va putea fi cumpărată va fi pusă sub ancheta organelor de control. Următoarele două luni vor fi cele mai dificile (VIDEO)

În următoarele două luni jumate va fi mult mai dificil decât a fost vreodată în România din punct de vedere al presiunii instituțiilor de stat, a organelor de control, asupra media și asupra jurnaliștilor independenți, avertizează Rareș Bogdan, candidat PNL la alegerile europarlamentare.

Bogdan acuză PSD că s-a folosit de instituțiile statului pentru a pune presiune și pentru a șantaja jurnaliștii independenți. ”Presa e sub asalt, va fi sub asalt. Cea care nu va putea fi cumpărată va fi pusă sub controlul sau sub ancheta organelor de control”, a declarat jurnalistul, pentru B1 TV.

Rareș Bogdan a ținut să puncteze că nu poate exista o democrație funcțională fără o presă liberă și că el va face tot posibilul pentru a proteja libertatea jurnaliștilor și dreptul la liberă exprimare.

”În România lucrurile sunt grave, în România lucrurile derapează. Gândiți-vă la presiunile care au fost pe România Liberă, apoi pe Newsweek și pe care le au în continuare. Gândiți-vă la presiunile la care a fost supusă Realitatea TV, presiunile asupra B1 TV, presiunile și șantajul pe care îl practică la adresa Digi24, care a lăsat motoarele, fiind șantajați de Darius Vâlcov și cei din PSD. Faptul că Hotnews, G4Media, Comisarul, Aktual24, PSNews sunt sub asalt pur și simplu, nici Știri pe Surse nu se simte foarte bine, pentru că de câte ori vine cu știri care să fie corecte, sunt presiuni pe ei, faptul că Adevărul nu se simte bine și e sub presiune, lucrurile astea trebuiesc cunoscute. Faptul că Europa FM va fi următoarea țintă a lor, pentru că a crescut foarte mult și deranjează... Știu toate astea din informațiile pe care le deține orice jurnalist extrem de bine informat. Presa e sub asalt, va fi sub asalt. Cea care nu va putea fi cumpărată va fi pusă sub controlul sau sub ancheta organelor de control. Lucrurile astea nu pot continua. Eu nu am plecat din presă ca să abandonez presa. La fel îi voi apăra pe oamenii care ies în stradă și voi fi alături de ei, la fel voi apărea orice instituție de presă din România.

În următoarele două luni jumate va fi mult mai dificil decât a fost vreodată în România din punct de vedere al presiunii instituțiilor de stat, a organelor de control asupra media și asupra jurnaliștilor independenți. Câți jurnaliști independenți mai sunt? Câte oaze de libertate mai sunt? Câte locuri mai sunt unde se vorbește cum se vorbește azi la B1 TV?

Dacă mâine cineva de la Putere ar îngrădi dreptul celui mai critic jurnalist la adresa mea, să spunem unul de la Antena 3, să nu mai poată vorbi, să mă înjure, voi interveni pentru că libertatea presei, libertatea cuvântului e sacrosanctă”, a declarat Rareș Bogdan, pentru B1 TV.