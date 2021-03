Rareș Bogdan: „PSD se plânge la UE pe niște subiecte inventate"

Rareș Bogdan critică adversarii politici, pentru activitatea de la Parlamentul European. Europarlamentarul PNL a acuzat în cursul zilei de joi mai mulți membri PSD de ipocrizie.

Mihai Tudose, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Dragoș Benea și Dan Nica sunt principalii pesediști vizați de atacurile lui Rareș Bogdan.

În opinia fostului jurnalist, PSD procedează în aceeași manieră blamată de social-democrați, pe vremea când îi arătau cu degetul pe național-liberali pentru faptul că se plângeau în forurile europene de problemele interne.

„PSD și ALDE spuneau că parlamentarii dreptei se duceau cu jalba în proțap la Bruxelles pentru că nu suntem in stare ca tara sa ne rezolvam problemele intern. Acum cei care acuzau parlamentarii dreptei ca duc problemele interne la Bruxelles si spala rufele in public, procedeaza intocmai cum criticau. Delegatia S&D in frunte cu Manda, Plumb, Benea, Tudose, Nica, au luat problemele din Romania si le duc la Bruxelles.

Dânșii se plâng la Bruxelles pe niște subiecte inventate și încearcă să ducă în dezbaterea LIBE (Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne din Parlamentul European) probleme din Romania și probleme false în proporție de 90%. Distinșii domni care până mai ieri se plangeau ca nu este normal ca tara suverana sa procedezi in acest fel, azi fac exact aceasta chestiune pe care o acuzau pana mai ieri. E ipocrizie sa faci ce ai criticat 10 ani", a declarat Rareș Bogdan pentru Antena 3.