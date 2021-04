Rareș Bogdan: Raed Arafat e ușor tensionat, e ușor obosit și nu ar fi rău să încerce să exerseze empatia și emoția pentru că nu suntem roboți (VIDEO)

Prim-vicepreședintele PNl, Rareș Bogdan, spune că Raed Arafat ar trebui ”să exerseze empatia și emoția”, referindu-se la situația de la Spitalul de Ortopedie Foișor, unde vineri seara, zeci de pacienți au fost evacuați după ce unitatea medicală a fost transformată în unitate COVID, printr-un ordin al lui Arafat.

Întrebat, luni, în cadrul unei conferințe de presă, dacă Raed Arafat ar trebui să facă un pas în spate sau să fie schimbat dacă este vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat la Spitalul Foișor, Rareș Bodan a răspuns: ”Domnul Raed Arafat ar trebui să înțeleagă că, așa cum are o mulțime de calități, nu există oameni care să aibă doar calități, defectele fac parte din firea lucrurilor și din existența noastră, ca oameni, pe pământ. Cred că domnul Raed Arafat e ușor tensionat, e ușor obosit și nu ar fi rău să încerce să exerseze empatia și emoția pentru că nu suntem roboți”.

La remarca unei jurnaliste, potrivit căreia, în urmă cu câteva săptămâni, înainte de a fi stabilite noi restricții în România, Raed Arafat a fost prezent la ședința conducerii PNL, lucru care nu se întâmplă și acum, Rareș Bogdan a reacționat: ”A fost o greșeală aducerea lui Raed Arafat aici”.

