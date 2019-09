Rareș Bogdan: 'Am fost în situația să ni se respingă candidatul pe bună dreptate. Dacă avea decență, Rovana Plumb ar fi trebuit să nu se lase nominalizată' (VIDEO)

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a comentat joi, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, faptul că Rovana Plumb nu va mai fi comisar european, în condițiile în care a fost respinsă la vot de Comisia Juridică din Parlamentul European. Rovana Plumb a ajuns în această situație după ce Comisia Juridică a sesizat că există diferențe între declarația de avere depusă în România de Rovana Plumb și cea trimisă la Bruxelles.

Rareș Bogdan susține că era de așteptat ca acest lucru să se întâmple și a precizat că această situație a făcut ca România să fie comparată cu Ungaria lui Viktor Orban.

”Era de așteptat. Ce este extrem de grav este că astăzi, pe coridoarele Parlamentului European, pe buzele tuturor au fost România și Ungaria. A fost o palmă uriașă și astăzi am dat cel puțin 30-40 de explicații pentru că erau șocați de sume. Toți au făcut o asociere extrem de periculoasă pentru noi cu Ungaria lui Viktor Orban. (...) În trei ani, România a devenit o țară care este arătată cu degetul, este plasată lângă Ungaria lui Viktor Orban.

Explicațiile pe care le dau liderii PSD nu țin. Europa nu are nimic cu România. Doamna von der Leyen nu are nimic cu România. Își doresc o Românie puternică și care să fie alături de valorile europene.

Noi am fost în situația să ni se respingă candidatul pe bună dreptate. (...) Doamna Plumb are probleme de a justifica multe alte chestiuni. Această doamnă este o persoană care trebuia să dea explicații în ultimii 10-20 de ani. (...) Dacă avea decență, ar fi trebuit să nu se lase nominalizată”, a declarat Rareș Bogdan.

