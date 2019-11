Doi lideri PNL au votat, la Roma. Rareș Bogdan și Robert Sighiartău, solidari cu românii de peste hotare: „Pentru o Românie normală, pentru o Românie europeană, pentru o Românie occidentală”

Eurodeputatul liberal Rareș Bogdan și Robert Sighiartău, secretarul general al PNL, au votat, vineri, la Roma, la alegerile pentru Președintele României, și au transmis un mesaj de solidaritate cu românii plecați peste hotare, subliniind că vor face tot posibilul, în următorii cinci ani, pentru a-i întoarce pe cât mai mulți dintre ei în țară.



„Din respect pentru cei care, în urmă cu cinci ani de zile, l-au adus pe președintele nostru în fruntea statului. Am venit pentru cei care încă sunt alături noi și iubesc România în fiecare zi. Și-au adus copilașii, au participat cu zecile de mii, cu copilași în cărucioare, cu copii de mână, unii dintre ei născuți în diaspora, născuți în statele europene. (...) Se gândesc la România cu înfrigurare, cu pasiune și cu multă dragoste. Din respect pentru ei am venit”, a spus eurodeputatul Rareș Bogdan.



Robert Sighiartău a adăugat și el că a votat „pentru o Românie normală, pentru o Românie europeană, pentru o Românie occidentală”.



„Am votat de aici, din Roma, pentru o Românie normală, pentru o Românie europeană, pentru o Românie occidentală. Am votat cu dorința ca România să fie mai bună, mai primitoare pentru fii și fiicele ei, care astăzi se află în străinătate. Împreună cu actualul și viitorul președinte, Klaus Iohannis, cu societatea civilă, cu oamenii din țară și din străinătate, ne dorim ca următorii cinci ani să fie ani buni pentru România, să vindecăm tot răul, care a apăsat pe România în ultimii 30 de ani. Vrem să fie cinci ani de construcție a României”, pentru ca românii plecați peste hotare să revină în țară, a afirmat Robert Sighiartău, secretarul general al PNL.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.