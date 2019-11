Liberalii Rareş Bogdan și Robert Sighiartău au votat la Madrid. „Am votat pentru o Românie normală, pentru ca România să o rupă definitiv de comunism” (VIDEO)

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan şi secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, au votat la al doilea tur al alegerilor prezidențiale într-o secție de votare din Madrid.

Bogdan a declarat că a votat pentru o Românie normală și pentru o desprindere completă și definitivă de comunism.

„Am votat pentru normalitate, pentru o Românie normală, am votat pentru ca România să o rupă definitiv de comunism şi neocomunism. Practic, ceea ce au început în '89 cei care au luptat pe baricade, cei care au continuat în marile demonstraţii din '90, cei care au crezut întotdeauna (...) că România şi-a încheiat perioada post-decembristă post comunistă acum vor primi satisfacţie, căci la ora 21.00 se încheie un ciclu şi începe o etapă de construcţie pentru altă ţară”, a declarat Rareș Bogdan.

