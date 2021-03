Rareș Bogdan: România e printre cele mai relaxate țări din punct de vedere al măsurilor anti-COVID / Suntem în top 3 european ca număr de persoane vaccinate

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, susține că România e una dintre cele mai relaxate țări din punct de vedere al măsurilor anti-COVID-19 și, totodată, e una dintre statele europene în care se vaccinează cel mai mult. Acesta a mai notat că niciun politician nu-și dorește îngrădirea libertății de circulație și nimeni nu a vrut să împiece copiii să meargă la clase, dar situația epidemiologică a obligat la astfel de sacrificii. Bogdan a insistat că distanțarea socială și restricțiile de circulație chiar limitează răspândirea virusului.

Rareș Bogdan, despre restricțiile impuse în România în lupta cu pandemia de coronavirus

„Va rog sa nu mai acuzați fără sa va informați. Romania este printre cele mai relaxate tari din punctul de vedere al măsurilor luate împotriva răspândirii Covid19. Da, Da, exact așa este. La nivelul Europei suntem in top 5 ca măsuri luate și in top 3 ca număr de persoane vaccinate. Sunt tari europene importante care nu au ajuns încă la 100.000 de vaccinuri administrate, iar noi am sărit de 1.100.00! La Bruxelles, Paris, Viena, Amsterdam, Milano, Madrid, Londra, Barcelona, Roma și in multe alte orașe și capitale europene sunt închise restaurantele, cafenelele, Bistro-urile și au ajuns sa se închidă inclusiv restaurantele hotelurilor. Sunt restricții de circulație in multe orașe europene importante infepand cu ora 18.00!”, a scris Rareș Bogdan, într-o postare pe Facebook.

Acesta a insistat că sunt nefondate acuzațiile în ceea ce privește modul în care e gestionată epidemia și felul în care evoluează campania de vaccinare anticoronavirus: „Va rog nu mai acuzați dacă nu va informați. Inclusiv situația cu deschidere/închiderea școlilor a fost o măsura condiționata strict de gradul de infectare”.

Bogdan a scris apoi că nimeni nu a vrut să împiedice elevii să vină la clase, dar situația a impus acest lucru.

„Toată lumea e conștientă ca școala făcută in sala de clasa este mult superioară calitativ celei online. De asemenea va asigur ca nimeni nu iubește îngrădirea libertății de circulație și nu dorește in general suspendarea vreunei libertăți individuale”, a mai scris europarlamentarul liberal.

Rareș Bogdan: Niciun Guvern și niciun politician nu câștiga nimic din îngrădirea libertăților

Rareș Bogdan a mai scris că niciun politician nu ar avea interesul să îngrădească libertatea de circulație a oamenilor deoarece oricum n-ar avea nimic de câștigat din asta. Totuși, e nevoie de astfel de restricții și de distanțare socială deoarece ele limitează răspândirea SARS-CoV-2.

„Și încă ceva, niciun guvern, putere, om politic, manager, NU câștiga nimic din îngrădirea libertăților. Nimeni nu își dorește așa ceva in Europa! Din păcate însă, s-a constatat ca cea mai buna formula de lupta împotriva acestui teribil virus este și rămâne distanțarea socială, ca ne place sau nu. Și asta o spune un om care iubește oamenii, dialogul direct, iubește viata dar care vede prin prisma meseriei actuale cum arată Europa in mod direct, in vremuri de Covid”, a mai scris Rareș Bogdan, pe Facebook.

Declarațiile vin în contextul în care a apărut pe surse informația că Guvernul ia în calcul să prelungească restricțiile de circulație pe timpul nopții devansând cu o oră, de la 23:00 la 22:00. Luni seară, vicepremierul Dan Barna a confirmat că acesta este unul dintre scenariile de lucru, dar o decizie nu a fost luată încă. „Vor mai fi necesare nişte măsuri tocmai pentru a nu face şi nu avem în plan niciun lockdown sistemic, general. Acesta nu e pe masă în momentele acestea şi nu intenţionăm să îl decidem. Nu poţi nici să fii radical”, a mai precizat el.