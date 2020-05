Rareș Bogdan: România nu mai poate face față la încă o lună de economie închisă. Trebuie să devenim principala destinație a relocărilor de producție a marilor corporații occidentale (VIDEO)

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat, pentru B1 TV, că România nu-și mai poate permite, din punct de vedere economic, să mai stea încă o lună în stare de urgență. Epidemia de coronavirus continuă să fie un pericol, iar mai multe măsuri vor fi urmate în continuare pentru a preveni răspândirea bolii, dar trebuie făcut ceva pentru a reporni economia, căci România nu are banii unor țări precum Statele Unite sau Japonia. Liberalul a mai susținut că avem mari șanse să mergem pe drumul cel bun, acum că avem la dispoziție și consistente fonduri europene. A mai precizat, de asemenea, că mai multe corporații occidentale vor să-și mute capacitățile de producție din Asia, iar România ar trebui să-i joace bine cărțile ca să devină o destinație pentru acestea.

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat, pentru B1 TV, că dacă nu am murit din cauza epidemiei de coronavirus e posibil să murim din punct de vedere economic, asta dacă nu începem să relaxăm măsurile. Decizii similare sunt luate și de state europene unele chiar mai afectate de criza COVID-19 decât România. Bogdan a insistat că România nu-și poate permite să mai stea încă o lună cu o economie închisă.

„Europa începe să relaxeze măsurile. Sunt zilnic în teleconferință cu colegii mei din Parlamentul European. Foarte multe țări europene au început să relaxeze, chiar unele cu o situației mai complicată. România, chiar dacă mulți au anunțat dezastrul după Paști sau de Paști, a făcut față și vreau să felicit românii, pe epidemiologi, pe medici, pe toți cei care au gestionat criza, pe colegii din Guvern și mai ales pe colegii din Ministerul de Interne.

Dacă n-am murit de COVID și am reușit să gestionăm situația, și datorită măsurilor luate de președinte, Guvern și Comitetul pentru Situații de Urgență, putem muri economic. România nu mai poate face față la încă o lună de economie închisă. Acest lockdown greu de acceptat crează probleme din punct de vedere al PIB-ului și al mișcării economice. Știu că e mai importantă sănătatea, dar trebuie să ne gândim că România nu are economia Italiei, a Marii Britanii, Germaniei sau Statelor Unite, nu avem nici banii lor. Avem nevoie ca economia să funcționeze. Președintele și guvernanții și-au dat seama de asta. Cu distanțare socială și anumite reglementări s-a luat decizia”, a declarat Rareș Bogdan pentru B1 TV.

Acesta a mai precizat că acum două luni, când a fost decretată starea de urgență, gradul de acceptabilitate a fost de 94%, „o situaie fără precedent”, dar acum sondajele arată că populația nu ar mai accepta prelungirea stării de urgență decât în proporție de 46-48%: „Faptul că nu am avut infectări masive, că am gestionat această criză, a fost o situație care a relaxat cetățenii și le-a dat speranța că-și pot continua viața”.

„Eu le spun românilor cu tot dragul că viața nu va mai arăta, cel puțin în primă parte, ca până pe 1 martie”, a mai declarat liderul liberal.

