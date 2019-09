Rareș Bogdan, despre alegerea Rovanei Plumb: "Cum să numești comisar european un om care nu a reușit să aducă bani europeni pentru Guvernul țării sale" (VIDEO)

Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a criticat în termeni duri decizia de nominalizare a Rovanei Plumb drept comisar european pentru Transporturi, arătând că șefa Comisiei Europene a numit-o din respect pentru România pentru că nu a știut cât de iresponsabil este premierul.

"Doamna von der Leyen respectă România și respectă poporul român și nu poate să își închipuie că un premier responsabil al României, dânsa considerând că un om care a ajuns premier într-o țară de 22 de milioane de oameni nu poate fi decât responsabil, poate să propună un om care este cu o cercetare judecătorească blocată și în pragul propunerii de ridicare a imunității în alt dosar. (...)

Eu spun că în comisia Tran acolo unde este domnul Falcă și domnul Marinescu, Rovana Plumba va trebuie să facă față unor întrebări foarte serioase, pentru că doamna Rovana Plumb pe lângă problemele penale pe care le are, mai are câteva probleme privind absorția fondurilor europene. Cum să numești comisar european un om care nu a reușit să aducă bani europeni pentru Guvernul țării sale, fiind pe antepenultimul loc. (...)

Cei din PSD sunt niște nenorociți, nu au nimic cu patriotismul, nu iubesc România. Ei urăsc România, nu au nicio treaba cu imaginea aceste țări. Partidul ăsta trebuie să dispară pentru că este o plagă pentru România, este un puroi.", a afirmat Rareș Bogdan, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii "Dosar de Politician".

