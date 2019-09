Rareș Bogdan, despre șansele Rovanei Plumb de a deveni comisar european: 'Liviu Dragnea apare pe prima pagină din ziarul Bild, sub titlul «Această captură îi va crea probleme Ursulei von der Leyen»' (VIDEO)

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan susține că Rovana Plumb nu are șanse să ajungă comisar european și că Ursula von der Leyen, viitoarea șefă a Executivului comunitar, s-ar putea vedea în situația ca echipa propusă să nu treacă de vot din cauza problemelor de corupție ale unora dintre membri, printre care și fostul ministru PSD.

”Din punctul meu de vedere Rovana Plumb este o infractoare, atât timp cât s-a opus cu ajutorul partidului său unei cercetări.

Eu nu dau votul (pentru Rovana Plumb - n.r.). Cine încearcă să facă această manipulare ordinară că e vorba că Rareș Bogdan, Siegfried Mureșan și PNL se opun unui român... Nu ne opunem unui român, ne opunem unui român infractor.

Noi venim și spunem că Rovana Plumb nu este potrivită pentru postul de comisar european. Rovana Plumb reprezintă un minister, cel al Fondurilor Europene, care a reușit să plaseze România pe antepenultimul loc la atragerea de fonduri europene. Rovana Plumb este omul care beneficiază de blocarea cercetării judiciare de către majoritatea parlamentară toxică UDMR-ALDE-PSD. I-am rugat pe toți să procedeze în consecință și în cazul celorlalți candidați, să nu încerce dubla măsură, pentru că noi suntem intansigenți cu privire la propunerea României”, a declarat Rareș Bogdan, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”.

Europarlamentarul PNL a dezvăluit și că o celebră fotografie cu fostul lider PSD, Liviu Dragnea, apare pe prima pagină a unui celebru ziar german, cu avertismentul că din cauza acestuia, Ursula von der Leyen ar putea avea probleme la votul privind componența noii Comisii Europene.

”Pe prima pagină de mâine (joi - n.r.) din Bild, un tabloid din Germania cu 4,5 milioane de exemplare doar ediția tipărită, apare titlul «Această captură îi va crea probleme Ursulei von der Leyen» și este prezentat Liviu Dragnea cu acea poză făcută cu Grindeanu în Deltă la o întâlnire a organizațiilor PSD, în care Liviu Dragnea are un pește în mână.

Pentru că din cauza lui Liviu Dragnea și a propunerii Vioricăi Dăncilă, Ursulei von der Leyen ar putea să-i cadă întreaga Comisie pentru că nu se dă vot pe fiecare comisar în parte”, a mai spus Rareș Bogdan.

