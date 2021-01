Rareș Bogdan: Școala online nu este o soluție. Nu cred că putem să mai riscăm să ne ținem copiii departe de sala de clasă (VIDEO)

Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat joi seară în cadrul emisiunii ”Dosar se politician”, că susține redeschiderea școlilor, precizând că „legătura profesor-elev nu poate fi păstrată prin sistemul online și nici prin sistemul hibrid”.

Întrebat dacă își trimite copiii la școală în condițiile în care profesorii încă nu sunt vaccinați, prim-vicepreședintele PNL a răspuns: „Eu sunt un om care a făcut școală extrem de serios (...). Eu consider că școala online nu este o soluție și abia aștept ca copilul meu să poată să intre din nou în sala de clasă. Sigur că îmi doresc foarte mult ca, având această posibilitate de a mări numărul de vaccinări, să fie prioritizată pentru profesori pentru că îi consider în cateorie de risc”.

De asemenea, întrebat totuși de ce s-a luat decizia deschiderii școlilor de la începutul lunii februarie în condițiile în care numărul infectărilor cu coronavirus nu a scăzut foarte mult și nici personalul din învățământ nu va fi vaccinat în proporție prea mare până atunci, Rareș Bogdan a precizat: ”În primul rând, pe 1 noiembrie se vorbea despre 20.000 de infectări. Depășisem de câteva ori rata de 10.000 de infectări și situația era destul de complicată. În cazul în care Guvernul PNL, împreună cu președintele nu ar fi luat măsuri restrictive, cu siguranță situația ar fi degenerat iar sistemul de sănătate din România nu făcea față unui grad de infectări de zeci de mii pe zi. Faptul că azi avem până în 5.000 de infectări este o dovadă a faptului că măsurile pe care le-au luat colegii mei au fost benefice pentru domolirea pandemiei în România. (...)

Legat de presiunea socială, eu cred că, în România, în acest moment, nu cred că putem să mai riscăm să ne ținem copiii departe de sala de clasă. Legătura profesor-elev nu poate fi păstrată prin sistemul online și nici prin sistemul hibrid. Eu am avut discuții chiar în cadrul conducerii PNL și am fost unul dintre cei care au susținut că trebuie să întoarcem copiii în sala de clasă cu orice riscuri și m-am opus vehement inclusiv public închiderii piețelor”.

Creatură ciudată descoperită pe un șantier. Muncitorii au fost aproape să o ucidă (FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.