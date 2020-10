Rareș Bogdan: Scorul la alegerile parlamentare va fi mai mare de 34% / PSD rămâne principalul competitor

Rareș Bogdan a explicat faptul că adversarul principal al liberalilor, în cursa pentru parlamentare este doar PSD. Mai mult decât atât însă, prim-vicepreședintele PNL susține că la următorul scrutin liberalii vor obține cu siguranță un scor mai mare de 34%, după cum a declarat pentru Libertatea.

Liderul liberalilor a precizat într-un interviu acordat pentru sursa citată, că principalul adversar este PSD, iar USR – PLUS este un partid partener în viziunea lor, iar mai mult decât atât, nu vor alege să răspundă în fața atacurilor ce vor veni din partea PMP.

„PSD rămâne principalul competitor. Scorul de la locale ne îndeamnă să-i urmărim şi să-i contracarăm. Ciolacu continuă aceleaşi politici ca cele ale lui Dragnea, Codrin Ştefănescu, Nicolicea, însă puţin mai „coafate.

Adversarul nostru e PSD. Nu răspundem şi nu vom răspunde unor atacuri venite din partea USR sau PMP. USR PLUS e un partid partener pentru noi. Ne bucurăm că şi PMP a intrat în consiliile locale. Eu am militat pentru o alianţă cu PMP. Am fi câştigat Sectorul 5. Nu e vitală nicio alianţă cu USR sau PMP. E imposibil ca USR să câştige mai multe voturi ca PNL la parlamentare. Noi cred că o să ajungem la 3 milioane de votanţi”, a precizat Rareș Bogdan pentru sursa citată mai sus.

Peste 34% la scrutinul de la parlamentare

Pentru alegerile parlamentare ce ar urmă să aibă loc iarna aceasta, Rareș Bogdan a declarat că liberalii au pregătit o lista de persoane deja cunoscute, dar și alți politicieni noi, iar scorul pe care PNL îl are drept obiectiv va fi mai mare comparativ cu cel obținut la alegerile locale din 27 septembrie.

„E greu să spunem că nu am cucerit urbanul. Totuşi, am câştigat Constanţa, Clujul. Am câştigat Arad, Oradea, Iaşi. Am pierdut Alba, un oraş simbol pentru noi. A fost o greşeală de strategie politică. Am pierdut Timişoara pe mâna noastră (...) Vom aborda diferit alegerile parlamentare. Vom veni cu o listă cu persoane cu experienţă, însă şi persoane noi, dar nu neapărat tinere. Scorul va fi mai mare de 34%. Am luat cel mai mare scor politic din ultimii 30 de ani”, a declarat Rareș Bogdan.

Totodată, Rareș Bogdan a precizat și că liberarii îl consideră deja pe Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei, unul de-ai lor, dar nu crede că o astfel de decizie l-ar avantaja pe termen scurt. „Noi îl considerăm pe Nicuşor Dan de al nostru, dar nu cred că pe termen scurt îl avantajează să intre în PNL sau USR", a declarat el, pentru sursa citată mai sus.