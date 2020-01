Rareș Bogdan spune că PNL va continua îndepărtarea oamenilor promovați de PSD din instituții: „Încă sunt pe coridoarele puterii sau la butoanele puterii” (VIDEO)

Oameni apropiați de PSD încă sunt pe coridoarele puterii sau chiar „la butoanele puterii”, a afirmat Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, care a precizat că Guvernul Orban va continua „depesedizarea” instituțiilor publice.

„Sunt pe coridoarele puterii sau la butoanele puterii. Țara aceasta nu a evoluat, a involuat cu PSD și cu oamenii promovați de ei. Noi nu vom putea decât să băltim dacă nu vom duce schimbarea până la capăt și dacă nu ne vom asuma toate schimbările pe care le-am promis în fața cetățenilor. Eu știu că pot fi, astăzi, dureroase anumite lucruri sau pot părea că sunt prea radicale, dar asta e. Ne-am asumat lucrurile acestea. Nu poți face lucruri mari decât dacă gândești mare. Nu poți schimba România, nu poți moderniza România, nu poți reforma România decât dacă te uiți înainte, nu în stânga, nu în dreapta”, a afirmat eurodeputatul, duminică seară, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.