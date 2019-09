Rareș Bogdan, despre schimbarea lui Tăriceanu: 'S-a transformat în Dide. E mai agresiv cu doamna Dăncilă decât e Marian Moroșanu' (VIDEO)

Europarlamentarul Rareș Bogdan a făcut mai multe glume despre schimbarea bruscă a lui Tăriceanu, de după ieșirea de la guvernare, afirmând că a ajuns să fie mai agresiv și de cât protestatarii anti-PSD.

"Care ALDE? Că ăștia de la ALDE sunt vreo 3 partide deși ei încap într-un trabant. Eu nu le-am stricat petrecerea, dar dânșii deodată s-au dat peste cap și s-au transformat în opozanți. Am înțeles că 3 ani au fost ținuți cu forța la guvernare de Dragnea și Dăncilă și au rupt curelele și ne arată cum ce spuneam noi opoziția, oamenii din stradă aveam dreptate. Domnul Tăriceanu s-a transformat în Dide. E mai agresiv cu doamna Dăncilă decât e Marian Moroșanu (nr. Ceaușescu)", a afirmat Rareș Bogdan.

De asemenea, acesta a cerut parlamentarilor ALDE să voteze moțiunea de cenzură, dar să nu aibă pretenția de a face parte dintr-un posibil viitor guvern.

"Noi, chit că dânșii trebuie să se ducă în fața micuțului lor electorat și să dea jos guvernare că au zis că e rea pentru România, dar asta nu înseamnă că noi liberalii trebuie să stăm cu ei la masa mare a guvernării pentru că eu nu mă văd guvernând cu ALDE, în schimb îi rog să se țină de cuvânt și să ne ajute să dăm jos guvernul. Cred că au decență să nu vrea să guverneze cu noi", a precizat Rareș Bogdan.

