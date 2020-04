Rareș Bogdan, despre traficul pietonal necontrolat de la vama Nădlac 1: „Pot să bag mâna în foc că nu mai trece nimeni, la ce desfășurare am văzut” (VIDEO)

Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a declarat, pentru B1 TV, că a fost rezolvată situația de la Nădlac I, vamă prin care oamenii intrau în țară pe jos, fără ca autoritățile să-i verifice și să mai știe de ei. Precizările vin după ce senatorul PSD Mihai Fifor, fost ministru de Interne, a susținut că vama Nădlac I trebuie închisă traficului pietonal, deoarece mulți oameni intră în țară pe acolo pe jos, apoi merg în județele lor, fără să se știe de unde au venit, ce e cu ei, dacă trebuie să stea în izolare la domiciliu sau în carantină.

„La Nădlac a intrat cel mai mare număr de români. Au intrat 230.000 din zone roșii. Ieri am vorbit cu Marcel Vela cred că de 15 ori, azi de două ori. Azi am fost la Liviu Vasilescu, șeful Poliției Române, am vorbit cu Bogdan Despescu de nenumărate ori, cu comisarul Buda, șeful Poliției de Frontieră, pentru că am atras atenția că primari liberali din zona de frontieră sau din județele respective îmi spun că nu fac față. Oamenii respectivi au fost extrem de rapizi în decizii și ieri au trecut 11 persoane pe jos, dar au fost blocate în vamă și preluate și duse în centre de carantinare. A avut acest fenomen în weekend, dar acum nu mai e. Toți cei care au intrat prin Nădlac au fost preluați și duși până în județele lor, însoțiți de poliție, jandarmerie și armată”, a declarat Rareș Bogdan, pentru B1 TV.

Europarlamentarul PNL a mai precizat că românii care intrau în țară pe la Nădlac, pe jos, erau aduși de cărăuși până aproape de frontiera cu România. Aceștia veneau din Italia, Franța, Germania, Spania și, odată intrați în țară, trebuiau să fie preluați de alte mașini.

„Șoferii respectivi nu făceau trecerea în România, că le era teamă că erau băgați direct în carantină sau în autoizolare, și făceau ei trecerea pe jos și încercau să se strecoare. La ora actuală, pot să bag mâna în foc că nu mai trece nimeni, la ce desfășurare am văzut eu. Chestorul Buda a plecat cu elicoperul ieri, Vela a stat pe graniță cu toți șefii de puncte de frontieră, Despescu și Vasilescu la fel. Unii s-au supărat pe mine că am tras semnal de alarmă. Eu le spun că-i respect, dar trag semnal de alarmă când am din populație informații, că vreau să-i ajut. Aici nu există dușmănii sau reproșuri”, a mai declarat Bogdan.

Acesta a insistat că trebuie să existe solidaritate și un parteneriat între primari, parlamentari, eurodeputați, jandarmi, militari, polițiști și jurnaliști, pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.

Rareș Bogdan a mai afirmat că, într-adevăr, România nu are capacitatea de testare a Germaniei, dar autoritățile au făcut progrese considerabile la acest capitol: „Germania testează săptămânal 500.000 de persoane, România va putea testa, la sfâșitul acestei săptămâni, undeva la 14-15.000. Noi am pornit cu 800-1.000 de persoane testate, acum am ajuns la 1.650 și încercăm să ajungem la 2.000. România avea capacitatea de testare în opt centre, din care trei se aflau în București, mă refer la testele de cea mai înaltă analiză, nu testele rapide, care au relevanță de doar 30%. Deci acum trei săptămâni, aceste aparate PCR erau în opt centre. Acum, ele sunt în 33 de centre. Altfel, sigur că nu avem capacitatea Germaniei de 500.000”.