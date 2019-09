Rareș Bogdan: 'Viorica Dăncilă ar trebui să plece. Nu doar că a făcut de râs România, face de râs ideea de premier al acestei țări' (VIDEO)

Deputații din Comisia juridică au amânat, marți, dezbaterile şi votul pe abrogarea Legii recursului compensatoriu. Într-o intervenție telefonică pentru B1 TV, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan i-a acuzat pe social-democrați că, de trei ani, sunt preocupați doar de drepturile infractorilor.

”Vreau să le reamintesc acestor indivizi care consideră poporul român un popor de uituci, că poporul român e suficient de inteligent și suficient de bine informat încât să știe câteva chestiuni: recursul compensatoriu a fost schimbat într-un mod grosolan de către tripleta magică Șerban Nicolae - Eugen Nicolicea - Florin Iordache, cu largul concurs al tuturor deputaților ALDE și PSD, având susținerea lui Călin Popescu Tăriceanu și a lui Liviu Dragnea, în așa fel încât să elibereze 18.300 de infractori mai devreme din pușcării. Dintre aceștia, nu mai puțin de 246 de pedofili, 850 de criminali, 186 de violatori au fost eliberați mai repede. Doamna Dăncilă se face că uită acest lucru, când li s-a atras atenția și lor, și domnului Tudorel Toader. De trei ani, PSD este preocupat exclusiv de drepturile infractorilor, ale pușcăriașilor și ale celor care săvârșesc fărădelegi, nu de drepturile oamenilor cinstiți”, a declarat Rareș Bogdan.

Europarlamentarul PNL a mai susținut că Viorica Dăncilă face de râs nu doar PSD, ci și ideea de premier.

”Viorica Dăncilă este inadecvată total. Ea este ținută acolo ca o fantoșă. Ar trebui să plece de acolo pentru că nu doar că a făcut de râs România, face de râs ideea de premier al acestei țări. Face de râs PSD care, niciodată până acum nu a ajuns să fie condus de personaje atât de toxice. Dar unii dintre social-democrați erau totuși niște personaje mai frecventabile. În momentul ăsta nu găsesc o persoană în toată conducerea PSD, începând cu propunerea lor pentru comisar european, Roavan Plumb, continuând cu Mihai Fifor, cu Bădălău, cu Dăncilă, cu Olguța Vasilescu, cu Codrin Ștefănescu. Nu găsim unul frecventabil, unul care să fie pro-european, pro-occidental și căruia să îi poți da un costum pe el și să îl duci într-o cancelarie europeană și să nu ajungă cu noroiul pe picioare și să scuipe semințe”, a mai spus Rareș Bogdan.

