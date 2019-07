Rareș Bogdan, după ce Dăncilă a susținut că nu funcționarii, ci miniștrii au realizat Președinția Consiliului UE: E o jignire gravă adusă oamenilor care și-au făcut treaba în mod exemplar (VIDEO)

Nu funcționarii și diplomații României au realizat Președinția română la Consiliul Uniunii Europene, ci Guvernul României, a declarat Viorica Dăncilă, în Parlamentul European. Rareș Bogdan consideră că această afirmație reprezintă o mare jignire adusă de premier funcționarilor care chiar au muncit pentru ca România să facă o figură bună.

Europarlamentarul PNL a declarat, pentru B1 TV, că funcționarii români și-au făcut treaba în mod exemplar, deși au fost sabotați de reprezentanții politici ai PSD-ALDE din Guvern. Iar acum, în loc să le recunoască meritele acestor funcționari, Dăncilă îi ignoră complet și-și ridică în slăvi miniștrii nepricepuți.

