Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a declarat miercuri că dacă premierul Viorica Dăncilă ar fi înțeles ceva din votul din 26 mai, i-ar fi demis pe ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, și pe cel al Internelor, Carmen Dan.

”Nu am văzut ca doamna Dăncilă să-l retragă pe domnul Meleșcanu sau pe Carmen Dan după alegeri. Dacă doamna Dăncilă înțelegă ceva din vot, ar fi făcut minim o reparație față de oamenii care au stat la cozi și care au fost umiliți pe 26. Dânsa l-a susținut în continuare pe domnul Meleșcanu, care a devenit de-a dreptul impertinent, ceea ce nu credeam că voi spune vreodată despre un om cu o astfel de carieră în diplomația românească, dar în momentul ăsta este de-a dreptul impertinent. Iar doamna Carmen Dan a devenit și mai vocală decât înainte. Adică doamna Dăncilă una spune și alta face”, a declarat Rareș Bogdan, în cadrul știrilor B1 TV.

