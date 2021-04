Răspunsul lui Florin Cîțu, întrebat dacă au fost certuri cu miniștrii USR-PLUS în ședința de Guvern (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a insistat joi, după ședința de Guvern, că nu au existat certuri cu miniștrii USR-PLUS, așa cum s-a speculat în spațiul public. „Suntem acolo pentru a aproba acte normative importante pentru români”, a repetat acesta.

Întrebat dacă au existat tensiuni sau certuri în ședința de Guvern între el și miniștrii USR-PLUS, premierul a răspuns: „Nu, și nu există niciodată certuri în ședința de Guvern. Suntem acolo cu toții pentru a aproba actele normative importante pentru români”.

„Nu există... Ca premier, vă spun că nu există în ședința de Guvern certuri sau dispute, suntem acolo pentru a aproba acte normative importante pentru români”, a repetat Cîțu, la insistențele reporterului.

Întrebat ce garanții le dă celor de la USR-PLUS pentru ca aceștia să aibă încrederea că miniștrii lor nu vor fi demiși pe modelul Vlad Voiculescu, Florin Cîțu a răspuns: „Nu am să comentez scenarii. În același timp, nu cred că putem reglementa mai mult decât reglementează Constituția”.

