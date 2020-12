Răspunsul lui George Simion, întrebat dacă AUR are vreo legătură cu Moscova

George Simion, co-președintele Alianţei pentru Unirea Românilor, a declarat că singura legătură pe care AUR o are cu Moscova este lupta pe care o poartă pentru recuperarea Basarabiei. El a catalogat Rusia drept „cea mai mare plagă pentru România în ultimii 200 de ani”. Simion a mai ținut să sublinieze că AUR nu e „nici PRM, nici PP-DD nici Mişcarea Legionară”, informează News.ro.

George Simion neagă că ar exista legături între AUR și Rusia

Întrebat marţi seară, la Antena 3, dacă Alianţa pentru Unirea Românilor are vreo legătură cu Moscova, co-preşedintele formațiunii, George Simion, a răspuns: „Alta decât că ne luptăm cu Moscova în Basarabia, pentru recuperarea Basarabiei, nu. Considerăm a fi cea mai mare plagă pentru România în ultimii 200 de ani Rusia sub diferitele forme statale pe care le-a avut - Imperiul Ţarist, Uniunea Sovietică şi Federaţia Rusă condusă de Putin astăzi”.

Întrebat „în ce laborator de servicii secrete” a fost creat partidul, Simion a explicat: „În laboratoarele Colegiului Naţional ”Gheorghe Lazăr” din Bucureşti şi în laboratoarele Universităţii Bucureşti şi a Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi. Eu acolo am studiat şi a învăţat marketing, am învăţat să folosesc reţelele de socializare şi am învăţat să spun adevărul, ceea ce în clasa politică actuală nu prea vedem”.

George Simion a mai susținut că AUR nu este „nici PRM, nici PP-DD nici Mişcarea Legionară”.

El a mai precizat că, în această campanie electorală, Alianţa pentru Unirea Românilor a cheltuit circa 200 - 300.000 de euro, bani strânși din contribuțiile candidaților și donații făcute de susținători, care sunt prezentate pe site-ul partidului.

O parte din liderii AUR și controversele din jurul lor

Sorin Lavric, lider în Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și viitor senator, a fost exclus recent din Uniunea Scriitorilor din România după ce în presă au reapărut scrieri discriminatorii și jignitoare ale acestuia. Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

Lavric a scris că nu poate să admire femeile pentru că nu consideră că acestea pot fi „deasupra bărbaților”. Femeia, „văduvită de simțul destinului”, „își găsește mereu ancora pe o orbită cu ștaif bărbătesc”. Fără busola oferită de bărbat, „viața i se irosește în țâfne de autonomie civică”, mai crede el. Într-un interviu, el i-a numit pe romi „o plagă socială”.

La rândul său, Claudiu Târziu, co-fondator AUR, a fost unul dintre organizatorii Referendumului pentru Familie. El a comparat homosexualitatea cu zoofilia și necrofilia. Claudiu Târziu este și unul dintre susținătorii mișcării antiavort.

George Simion este unul dintre principalii susținători ai unirii României cu Republica Moldova. Acțiunile sale peste Prut i-au adus și interdicția de a mai intra în țara vecină. Co-președintele AUR este și microbist. Acesta a contribuit la formarea grupurilor de ultrași Honor et Patria și Uniți Sub Tricolor, suporteri ai echipei naționale de fotbal a României.

Potrivit declarației de avere, George Simion nu are nicio proprietate și niciun cont bancar. Tot ce are trecut este o mașină Ford Fiesta din 2006 și un venit de director de marketing de puțin peste 3.000 de lei pe lună, pe care-l primește de la o firmă de construcții.

AUR a reușit să producă surprinza acestor alegeri, obținând peste 8% din voturile exprimate în țară, deși este un partid recent înființat.