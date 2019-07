Răzvan Cuc, despre autostrada ''cap-coadă'' promisă de Dăncilă: Un constructor serios poate face o autostradă și într-un an jumate. Nu e exclus! (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, la Congresul PSD, că în mandatul ei se va face o autostradă ”cap-coadă”. Ce a vrut să spună prin asta a explicat, pentru B1 TV, ministrul Tranporturilor. Răzvan Cuc a susținut că prim-ministrul s-a referit la construcția unei autostrăzi doar din bugetul de stat.

”Eu m-am dus la doamna prim-ministru și i-am dus situația cu toate autostrăzile din România, ce e în execuție, ce am lansat, ce vrem să lansăm în următoarea perioadă, cu termene. Dânsa a spus că se va implica personal și așa face. Ne-a oferit și ne oferă tot sprijinul pentru urgentarea actelor.

Am discutat cu doamna prim-ministru despre mai multe autostrăzi care să fie finanțate pe buget de stat. Noi avem toate autostrăzile lansate acum pe fonduri europene. Dânsa asta a spus la Congres, că va lansa o autostradă pe buget de stat. Am identificat mai multe proiecte, dar va anunța dânsa când vom decide care”, a declarat Răzvan Cuc, pentru B1 TV.

Întrebat dacă această autostradă va fi gata ”cap-coadă” până la finele mandatului, adică într-un an și jumătate, ministrul Transporturilor a răspuns: ”depinde foarte mult de constructor. Dacă e serios, poate face o autostradă și într-un an jumate. Nu e exclus!”.

