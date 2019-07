Răzvan Cuc: Se va circula pe Magistrala 5 de metrou la sfârșitul lui decembrie. Noul director al Metrorex lucrează cu mandatul pe masă (VIDEO)

Răzvan Cuc a dat asigurări că Magistrala 5 de metrou va fi deschisă la sfârşitul lui decembrie 2019 şi se va circula pe ea. Ministrul Transporturilor a precizat că va avea o discuţie cu noul director al Metrorex, Marin Aldea, şi îi va transmite că "lucrează cu mandatul pe masă".

"Mâine o să am şi eu o discuţie cu domnul director proaspăt instalat, în care îi voi spune ce i-am spus şi directorului Şodolescu (fostul director al Metrorex): lucrează cu mandatul pe masă. În luna decembrie deschidem Magistrala 5. La sfârşitul lui decembrie se va circula pe Magistrala 5, va fi deschisă", a declarat Răzvan Cuc, pentru B1 TV.

