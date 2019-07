Afaceri de zeci de milioane de euro și șpăgi de cel puțin 500.000 de euro. Despre asta discută ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, în biroul său, după cum o demonstrează o înregistrare prezentată de jurnalistul B1 TV Silviu Mănăstire, în emisiunea ”Dosar de politician”.

În aprilie 2017, Iosif Szentes, director CFR Călători la acea vreme, a fost chemat de ministrul Răzvan Cuc la el în birou. Szentes îi spune lui Cuc faptul că se fac presiuni mari pentru îndepărtarea sa din funcție și că persoana care trebuia să-i ia locul, Valentin Dorobanțu, e un personaj controversat, implicat în mai multe scandaluri, cu probleme de integritate și un apropiat de Grupul Feroviar Român (GFR), controlat de Gruia Stoica. Răzvan Cuc îi răspunde că nu are ce face, pentru că decizia fusese deja luată, și poate doar să-i ofere alte funcții. Szentes îi mai spune ministrului că i s-a oferit șpagă 500.000 de euro să rezolve o licitație și dacă nu ia banii, o să se dea niște bani cuiva numai să se rezolve problema.

