Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a anunțat că va depune plângere penală împotriva lui Iosif Szentes, fostul șef al CFR Călători, după înregistrările difuzate în exclusivitate de jurnalistul B1 TV Silviu Mănăstire, în emisiunea ”Dosar de politician”.

Cuc consideră că s-a încercat un șantaj împotriva sa.

”Pentru înregistrarea făcută ilegal voi depune plângere penală împotriva domnului Iosif Szentes. Domnul Szentes și-a dorit foarte mult să se întoarcă la șefia CFR Călători. El mi-a transmis în diverse cercuri că are niște înregistrări și le va face publice. Foarte bine că le-a făcut publice și sper că toată lumea s-a lămurit că n-am nicio legătură cu vreo mită, nu am legătură cu toate astea”, a declarat Răzvan Cuc.

Ce dezvăluie înregistrările?

În aprilie 2017, Iosif Szentes, director CFR Călători la acea vreme, a fost chemat de ministrul Răzvan Cuc la el în birou. Szentes îi spune lui Cuc faptul că se fac presiuni mari pentru îndepărtarea sa din funcție și că persoana care trebuia să-i ia locul, Valentin Dorobanțu, e un personaj controversat, implicat în mai multe scandaluri, cu probleme de integritate și un apropiat de Grupul Feroviar Român (GFR), controlat de Gruia Stoica. Răzvan Cuc îi răspunde că nu are ce face, pentru că decizia fusese deja luată, și poate doar să-i ofere alte funcții. Szentes îi mai spune ministrului că i s-a oferit șpagă 500.000 de euro să rezolve o licitație și dacă nu ia banii, o să se dea niște bani cuiva numai să se rezolve problema.

Peste câteva luni, când Răzvan Cuc nu mai era la Ministerul Transporturilor, Iosif Szentes chiar a fost schimbat prin ordin de ministru. După ce a revenit în Guvern, Răzvan Cuc a avut grijă să-l numească în funcția de director CFR Călători fix pe Valentin Dorobanţu, cel despre care se spune în înregistrare că face presiuni cu bani să ia funcția.

