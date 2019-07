Răzvan Cuc, despre discuția cu șeful Ford: ''Eu decât i-am explicat!'' / ''Noi nu suntem în genunchi în fața constructorilor străini!'' (VIDEO)

Preşedintele Ford România, Ian Pearson, şi ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, au mers pe şantierele drumului expres Craiova – Piteşti. Întâlnirea a avut loc după ce Pearson a dovedit, cu imagini, că nu prea se lucrează...

Marți seară, Răzvan Cuc a declarat pentru B1 TV că, de fapt, lucrările sunt chiar avansate. El a mai ținut să precizeze că Ford nu face presiuni asupra Ministerului Transporturilor și că a ales să-și ducă mandatul de ministru pe șantiere pentru că ”noi nu suntem în genunchi în fața constructorilor străini”.

