Răzvan Prișcă (PNL): Probabil că PSD va rămâne cu mai puțin de 200 de parlamentari. Vine acel moment din viața lor când, din vocație, își fac bagajele și pleacă la alte partide (VIDEO)

Deputatul PNL Răzvan Prișcă a afirmat, în direct pe B1TV, că probabil PSD va coborî sub 200 de parlamentari săptămâna viitoare, în condițiile în care, pe când Viorica Dăncilă anunța noi „recrutări” de la ALDE, mai mulți social-democrați schimbau tabăra din Parlament.



„Matematica este foarte simplă. Astăzi, PSD încă are 203 parlamentari. Probabil că săptămâna viitoare va trece sub 200 de parlamentari, pentru că doar luni doamna Dăncilă spunea că va racola de la ALDE, dar în paralel cinci plecau din PSD. E clar că se va genera o hemoragie din PSD - una cinică, rațională, dar logică.



Gândiți-vă că, în 2016, PSD a avut 45%. Acum are 20% și ar fi o performanță pentru doamna Dăncilă să rămână la 20% până anul viitor la alegeri. Pe matematica simplă, 20% din Parlament, adică 80-90 de parlamentari, nu mai au loc la anul pe liste. Fizic, matematic, nu mai au loc. Atunci, pentru unii dintre ei, din vocație, că sunt mulți care au trecut pe la toate partidele, unii chiar de două, de trei ori, a venit acel moment din viață, acel moment din ciclul electoral în care îți iei bocceluța în spate și începi să bați pe la toate ușile”, a declarat Răzvan Prișcă, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Întrebat dacă PNL va vota pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă, Răzvan Prișcă a răspuns: „Evident, noi o inițiem. O votăm la vedere. De când sunt eu în Parlament, în 2016, toate moțiunile au fost votate la vedere. N-am avut niciun absent la niciuna din moțiuni. Din punct de vedere al PNL lucrurile sunt clare, dar noi avem doar 20% în acest Parlament”.

