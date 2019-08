Răzvan Prișcă (PNL): Suntem gata să ne asumăm guvernarea în orice moment, dar căutăm soluția cea mai bună pentru România / Ce spune deputatul despre o nouă variantă tehnocrată (VIDEO)

Deputatul Răzvan Prișcă a reafirmat marți seară, în direct pe B1TV, că PNL este gata să își asume guvernarea în orice moment, dar a precizat că formațiunea caută o soluție de a scoate România din criză într-un mod cât mai optim.



„PNL își asumă guvernarea. PNL caută o soluție de a ieși din criză în modul cel mai bun pentru România”, a spus demnitarul, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Întrebat dacă o nouă guvernare tehnocrată ar putea fi o soluție, ba chiar dacă președintele Iohannis ar putea lansa o astfel de propunere, deputatul PNL Răzvan Prișcă a răspuns: „Vorbesc în nume propriu, nu în numele PNL, că noi nu am discutat așa ceva în partid. La ora asta, nu cred că o guvernare tehnocrată este o soluție pentru România. Nu cred că putem să ajungem ca în România să avem o soluție recurentă, pentru că practic suntem la o lună și ceva de la comemorarea a patru ani de la Colectiv. Practic am intra într-o recurență, care poate fi chiar periculoasă pentru democrație. Nu cred, repet, este părerea mea personală, că ar putea fi o soluție”.

