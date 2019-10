Răzvan Prișcă (PNL): Viorica Dăncilă să ne explice cum îndeplinim ținta de deficit de 3%, când noi eram la 2,8% în septembrie. Trebuie să dea multe explicații, mai ales că e la sfârșit de mandat (VIDEO)

Deputatul PNL Răzvan Prișcă a explicat, duminică seară, în direct pe B1 TV, că „era mai util” din partea premierului interimar Viorica Dăncilă să respecte legea și să fi venit deja cu draftul Legii de buget pe anul 2020, în loc să vehiculeze ipoteze precum suspendarea președintelui Iohannis.



„Cred că era mai util din partea premierului interimar, pentru că, totuși, este prim-ministru interimar al României, să ne explice că, acum cinci zile, în 15 octombrie, conform legii, trebuia să vină cu primul draf al Legii de buget pe anul viitor. Așa spune legea, în 15 octombrie. Ar trebui să ne explice public cum vede actualul Guvern, încă interimar, închiderea acestui an în ținta de deficit de 3%, când noi suntem la 2,8%, prin septembrie. Ar trebui să ne explice cum s-a întâmplat și cum s-a ajuns ca două procente din deficit să însemne exclusiv dobânzi la creditele luate de acest Guvern”, a afirmat Răzvan Prișcă, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Deputatul PNL spune despre Viorica Dăncilă că duce mai departe „delirul lui Dragnea”. Premierul demis prin moțiune de cenzură, spune Răzvan Prișcă, trebuie, totuși, „să dea niște răspunsuri, mai ales că este la sfârșit de mandat”.



„Sunt niște lucruri la care cred că ar fi trebuit să dea niște răspunsuri, mai ales că este la sfârșit de mandat. Acum e clar, e sfârșitul ei de mandat ca prim-ministru. Ar fi fost de bun-simț, pentru cetățeni, atâția câți au fost, 25%, cum zic cei de la PSD că atâția oameni și-au pus încrederea în ei, pentru cei care și-au pus încrederea în ei acum trei ani și, și o mare parte dintre ei sunt dezamăgiți, să vină cu un raport asupra stării națiunii”, a adăugat deputatul PNL Răzvan Prișcă.



