Reabilitarea unui drum județean, blocată de „Ordonanța lăcomiei”: Președintele CJ Covasna spune că lucrările sunt oprite din cauză că au fost majorate cheltuielile

Tamas Sandor, președintele CJ Covasna, reclamă, luni, că lucrările de reabilitare a unui drum județean, care începuseră în vara anului trecut, au fost blocate pentru că au fost majorate cheltuielile din cauza OUG nr. 114 din 2018, cunoscută drept „Ordonanța lăcomiei”, potrivit g4media.ro.



În prezent, autoritățile locale nu au soluții juridice, prin care să rezolve această situație, astfel că lucrările la Drumul Județean 121 A Valea Mare-Întorsura Buzăului sunt oprite.



„Concret ce s-a întâmplat acolo: anul trecut Guvernul a dat o Ordonanţă, 114, prin care s-a ridicat salariul minim în construcţii la 3.000 de lei brut. Asta înseamnă că acele contracte care au fost încheiate înainte de a da această ordonanţă nu mai sunt valabile.



Am ajuns la reajustarea preţului la contracte, dar între timp s-a modificat de trei ori în următoarele două-trei luni acea ordonanţă şi am ajuns că nu se mai poate ajusta în totalitate preţul contractului, ci numai manopera se poate ajusta. Însă nu s-au gândit sau nu au vrut să se gândească şi la preţul materialelor.



Deci, preţul materialelor nu se poate ajusta şi vă dau un singur exemplu: în ultimele şase luni de zile preţul bitumului a crescut cu 80%. Asta înseamnă pentru toată investiţia de la Boroşneu Mare până Întorsura Buzăului, care are o valoare de 23 de milioane de lei, o mărire cu 9-10 milioane de lei, pe care am putea să o punem din bugetul nostru, să modificăm, numai că juridic nu este posibil”, a declarat Tamas Sandor pentru Agerpres.



El a explicat că, deși înțelegea supărarea localnicilor, soluția nu este la Consiliul Județean, ci la Guvern.



„Nu suntem numai noi în această situaţie. În această situaţie sunt toţi din această ţară care au investiţii pe rol semnate înainte de a aduce această Ordonanţă 114 (…) Menţinem situaţia în atenţia noastră, căutăm soluţii, dar, din fericire sau nefericire, încă nu pot să mă pronunţ, această Ordonanţă 114 care a intrat deja în Parlament, a fost modificată şi în comisiile de specialitate şi, sincer vă spun, nu ştim încă care va fi forma finală (…)



E un haos în această ţară, nu numai politic, ci şi în alte probleme (…) Deci, nu este un business la colţul străzii, este vorba despre 23 de milioane de lei, despre un drum de 22,5 km, care trebuie să fie reabilitat de la temelie până la şanţ (…) şi după ce am încheiat contractul, am început anul trecut lucrările, iată a venit această Ordonanţă care ne-a rupt în două (…) Îi înţeleg pe oamenii din Valea Mare şi din zonă, îi înţeleg, au dreptate (…)



Dar, dacă e cineva mai deştept ca mine poate să vină să îmi spună cum să fac, cum să mergem mai departe (…) eu sunt alături de oameni, dar soluţia ţine tot de guvern”, a mai spus Tamas Sandor.