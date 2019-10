Reacția ministrului propus la Dezvoltare, după avizul NEGATIV primit în comisiile parlamentare: 'Am avut șansa să le vorbesc românilor despre dorința mea de a transforma administrația locală într-o administrație 3D' (VIDEO)

Ion Ștefan, propus de PNL la Ministerul Dezvoltării, a fost avizat negativ, miercuri, în comisiile parlamentare.

Liberalul a afirmat că audierea a fostd e bun augur, iar el a avut astfel șansa să le vorbească românilor despre dorința sa de a transforma administrația locală într-o administrație 3D.

„Am beneficiat de un tir de întrebări mai puțin prietenoase, dar un ministru trebuie să reziste și la asemenea întrebări.

Audierea de astăzi a fost o audiere corectă, de bun augur, trebuie să fim oameni pregătiți pentru a face față provocărilor și ca atare, astăzi în Comisie am avut șansa să le vorbesc cetățenilor români despre dorința mea de a transforma administrația locală într-o administrație 3D. Poate spusele mele sunt luate într-un sens mai ușor, dar să știți că PNL se va ocupa și are ca obiectiv ca administrația publică să devină 3D”, a afirmat Ion Ștefan.

