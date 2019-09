EXCLUSIV ONLINE/ Premierul Viorica Dăncilă a dat miercuri o lovitură teribilă lui Tăriceanu și a anunțat nominalizarea a trei membri ALDE pentru funcțiile vacante de miniștri după ieșirea formațiunii de la guvernare.

Șocat de propunerile Vioricăi Dăncilă pentru funcțiile de miniștri, Varujan Vosganian încă mai speră că membrii ALDE nu le vor accepta. Contactat de B1.ro, deputatul spune că Viorica Dăncilă nu are nici o șansă de a evita votul în Parlament pentru reconfirmarea Guvernului pe care îl conduce. De asemenea, Vosganian infirmă zvonurile prin pare ar fi tensiuni în partid și spune vis-a-vis de nominalizarile Vioricăi Dăncilă că rămâne de văzut și dacă aceștia vor accepta.

"În primul rând nu știu care este răspunsul celor vizați așa că nu pot să mă refer nominal la ei. Vreau doar să spun că potrivit statului ALDE, orice membru care acceptă o propunere pentru nominalizarea pentru o funcție publică este radiat de pe listele ALDE. Un Guvern PSD-ALDE este o imposibilitate și din punct de vedere juridic și din punct de vedere politic și sper și din punct de vedere moral. ALDE în proporție de 90 la sută a votat pentru ieșirea de la Guvernare. La votul (din Senat) la primul tur de scrutin, votul care a arătat repartiția exactă, toți senatori ALDE firește cu excepția lui Teodor Meleșcanu, au votat împotriva lui Teodor Meleșcanu. Deși Teodor Meleșcanu a promis un număr de voturi în favoarea lui asta nu s-a întâmplat. Asta este subiectul, Viorica Dăncilă nu poate evita votul printr-o reconfigurare PSD-ALDE pentru că membru ALDE nu poate să fie nominalizat pentru că el pierde automat această calitate", ne-a răspuns Varujan Vosganian.

Despre faptul că unii membri ar complota împotriva lui Călin Popescu Tăriceanu, Vosganian spune că nu este o informație care să se fi confirmat.

"Nici unul dintre cei care erau suspectați de o astfel de idee nu a confirmat o asemenea ipoteză. " a mai completat deputatul.

Întrebat de B1.ro despre schimbările din partid, Viorel Ilie crede că sunt doar cazuri izolate ale celor care acceptă funcții și că partidul este unit și consecvent în decizii.

"Nu pot să cred lucrurile astea. Am demonstrat cel puțin o parte dintre noi că avem linie verticală, nu alergăm după funcții, sunt câțiva colegi care probabil își doresc să ajungă. Eu am fost ministru mi-am dus mandatul până la capăt, am renunțat. Încerc să-mi păstrez o verticalitate. Una peste alta dacă e să ne refeim de grupul de la Senat nu ne-au plecat deocamdată decât domnul Niță, domnul Meleșcanu am depus noi act astăzi la biroul președintelui prin care să se ia act că nu mai e membru ALDE. Dacă mai sunt colegi care accceptă funcții le acceptă teoretic și or să rămână în portofoliu doar că li s-a propus pentru că ei sunt excluși de drept. Au votat chiar și dânșii care vor să refacă ALDE prim sau secund la Guvernare. Încercarea de a reface ALDE la Guvernare este absurdă." a declarat Viorel Ilie pentru B1.ro.

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat miercuri că s-a înțeles cu trei membri ai ALDE pentru ca aceștia să intri în Guvern și să preia portofoliile rămase vacante după ieșirea ALDE de la Guvernare. Astfel, aceasta a anunțat revenirea Grațielei Gavrilescu la Ministerul Mediului și propunerea lui Ion Cupa pentru Ministerul Energiei și a lui Ștefan Băișanu pentru Relația cu Parlamentul. (Detalii AICI)